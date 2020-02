Il devastante lutto poche ore fa, Barbara D’Urso: l’addio sui social e in diretta Tv

Barbara D’Urso ha subito poche ore fa un terribile lutto. Lo straziante addio della conduttrice sui social commuove i fan: ‘Ho conosciuto la tua anima fragile’

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Poche ore fa l’amata presentatrice del Live Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque ha subito un grave lutto.

Ad annunciarlo, lei stessa sui social con uno straziante post d’addio, con il quale ha commosso il web.

Barbara D’Urso, l’immenso dolore sui social

Un grave lutto ha sconvolto in queste ore non solo Barbara D’Urso ma l’intero mondo dello spettacolo, per la scomparsa del celebre attore, doppiatore, e produttore Flavio Bucci. L’attore torinese è scomparso all’età di 72 anni a causa di un improvviso infarto.

Celebre è la sua interpretazione negli anni ’90, nella fiction La Dottoressa Giò proprio insieme alla D’Urso è famoso anche per aver preso parte a film di fama nazionale quali: ‘Il Marchese del Grillo’, al fianco di Alberto Sordi e ‘Suspiria’ di Dario Argento.

Ed è proprio così che la conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto salutarlo, mentre in una scena dell’iconica fiction gli bacia la fronte. Il messaggio d’addio ha fatto commosso tutti.

Il post sui social commuove il web

Un messaggio dolcissimo, profondo e carico di dolore quello di Barbara che ha voluto salutare così un’amico, un collega, ‘un’anima fragile’.

Flavio Bucci è andato via lasciando un vuoto incolmabile. Ecco le parole a lui dedicate dalla conduttrice:

‘Ciao Flavio, ho conosciuto bene la tua anima fragile, Come i più grandi artisti, hai vissuto fuori dagli schemi e dalle regole e sei stato un compagno di lavoro fantastico, un professionista straordinario e ironico’

Ha scritto Barbara D’Urso ricordando l’amico e collega Flavio Bucci. Ecco il post pubblicato dalla presentatrice poche ore fa: