Barbara D’Urso, a letto senza veli col fidanzato: la foto fa il giro del web

La conduttrice pubblica una foto clamorosa in cui si mostra senza nulla addosso, a letto, in compagnia del suo nuovo fidanzato, scopriamo tutti i dettagli

Barbara D’Urso ha cambiato, ancora una volta, fidanzato. La celebre conduttrice tv ha dato l’annuncio su Instagram, presentando a tutti suoi follower il fidanzato con cui ha trascorso la notte precedente.

Una buonanotte, quella data dalla D’Urso, che ha subito infiammato il web. Scopriamo tutto nel dettaglio!

La foto clamorosa di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è una delle bellezze televisive più longeve e allo stesso tempo più apprezzate d’Italia. La donna si è mostrata ancora una volta al naturale, senza trucco e senza niente sotto le lenzuola bianche.

Barbara D’Urso ha abituato i fan ormai da tempo ai suoi giochi, alla sua voglia di ridere e di scherzare: anche questa volta conferma la sua verve su Instagram con il suo ultimo scatto.

Già qualche tempo prima, la conduttrice aveva richiamato l’attenzione del popolo del web con alcune immagini in cui compariva sul suo letto di casa sua a Milano, abbracciata a una figura maschile.

Adesso, torna a mostrarsi in compagnia di un nuovo fidanzato, in uno scatto che ha spiazzato tutti.

Chi è il nuovo fidanzato della conduttrice

Il nuovo fidanzato di Barbara D’Urso altri non è che uno dei suoi amati orsi, un orsacchiotto in peluche.

Si tratta di un cagnolino marrone di peluche, dallo sguardo però un po’ triste. Eppure in tanti si sarebbero voluti ritrovare al suo posto!

Una burla, quella della conduttrice Mediaset, che non è la prima volta che mette in scena. Già in passato, infatti, si era immortalata in compagnia di un enorme peluche azzurro.

Nel frattempo, Barbara continua a professarsi felicemente single!