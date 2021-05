La conduttrice di Pomeriggio 5 ha voluto ricordare la grande Carla Fracci scomparsa per un tumore, ma la il suo gesto è stato criticato.

Una scomparsa avvenuta nella giornata di giovedì 27 maggio 2021 quella di Carla Fracci, l’étoile della Scala di Milano. Tutto il mondo dello spettacolo è in lutto e anche Barbara D’Urso ha voluto rendere omaggio all’amatissima Carla.

Gli hater non si sono fermati nemmeno davanti ad un lutto: ecco cosa è accaduto sui social dopo la FOTO postata da Barbara D’Urso!

Carla Fracci, la scomparsa dell’étoile ha scioccato il mondo

Il mondo della danza internazionale e dello spettacolo in generale è in lutto oggi 27 maggio 2021 per la morte improvvisa di una delle personalità artistiche più rappresentative del nostro Paese.

La ballerina, étoile della Scala di Milano era malata da tempo di un tumore incurabile e si è spenta proprio questa mattina in casa sua dopo un aggravamento repentino iniziato negli ultimi giorni.

Il suo talento ed il suo amore per la danza sono stati un esempio per generazioni di ballerini e non solo. Come ricordato da molti artisti in queste ore, la Fracci si è spesa sempre per difendere la cultura e i giovani talenti del nostro Paese. Proprio a lei è dedicata una fiction con Alessandra Mastronardi a breve in onda.

Barbara D’Urso e Carla Fracci: la foto che ha scatenato la bufera social

Com’è immaginabile quando muore una personalità così amata da tutti, moltissimi personaggi famosi hanno voluto dare il loro personale addio alla grande Carla Fracci.

Così ha fatto anche Barbara d’Urso, presentatrice, attrice e grande amante della danza da sempre. Come lei stessa ha ricordato, ha iniziato a studiare danza fin dalla tenera età, aveva solo quattro anni infatti quando mosse i primi passi di danza.

Il pensiero della condutrice partenopea è stato quindi quello di postare una foto su Instagram che la ritraeva abbracciata proprio a Carla Fracci, con una didascalia commovente a lei dedicata:

“Fin da quando ero piccola, Carla Fracci è stata il modello che nel mio piccolo ho seguito nella danza. Il suo nome resterà immortale, lei vivrà in ogni ballerino o ballerina che si avvicineranno a questa disciplina” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Gli haters di Barbara però non hanno perso un occasione per evitare insulti anche in questa occasione triste ed hanno criticvato la foto e le capacità nella danza di Barbara.

“Ma perché tu pensi di saper ballare?”

“..tu a Carla Fracci non eri in grado manco di aiutarla a farle calzare le scarpette da punta”

I fan di Barbara però non sono stati in silenzio davanti a tali insulti del tutti gratuiti e fuori luogo, soprattutto in un momento di lutto.

“Basta con le offese per la D’Urso, un po’ di rispetto..”

“Ma perché tutta questa cattiveria in una foto dove esprime il suo dispiacere per una persona appena defunta?”

La maggioranza degli utenti hanno però compreso ed apprezzato il gesto di Barbara D’Urso, che ha ricordato una grande artista ed una grande donna, esempio per tutti noi.