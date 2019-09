Barbara D’Urso, la tragica fatalità: ‘Ho rischiato la morte’: il terribile retroscena dell’incidente

Barbara D’Urso ha rischiato la vita, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha parlato di quello che le è successo dietro le quinte del suo programma

Una nuova stagione di Pomeriggio Cinque è ormai iniziata, è la bravissima conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso è più carica che mai. Come ogni anno Barbara inizia sempre in anticipo a lavorare ai suoi show, questa volta però sembra che abbia rischiato veramente grosso.

Barbara D’Urso incidente dietro le quinte

La bravissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, dopo una lunga vacanza lontano dal mondo dello spettacolo, è ritornata più forte che mai su Canale Cinque. Come aveva annunciato anche sui social, la bella Carmelita, è ritornata di nuovo a Canale Cinque con i suoi programmi pieni e ricchi di novità. Pare però che le cose, durante le preparazioni dei programmi, non siano andati come dovevano. Barbara infatti, ha subito un vero e proprio incidente dietro le quinte di uno dei suoi programmi. La D’Urso infatti, sui social ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan, mostrandosi ai fan, con un collare per il collo.

Barbara D’Urso: ” Ho rischiato di morire”

La bella conduttrice di Canale Cinque, ha infatti parlato di un incidente che ha le è costato quasi la vita. Barbara infatti, qualche giorno fa, è stata colpita da una lastra di cristallo direttamente sul viso, tra l’orecchio e la mandibola. In un intervista al Corriere delle Sera, infatti, Barbara ha parlato dell’incidente, affermando quasi di aver rischiato addirittura la vita.

«Ho rischiato di morire ma sono viva e felicissima», le sue parole, dopo essere tornata con Pomeriggio Cinque e a pochi giorni dal suo ritorno con Live non è la D’Urso e Domenica Live, nei prossimi giorni. «Non ho mai pensato di rimandare i miei show e di fermarmi, non era possibile. Devo gestire tre trasmissioni: ho cercato di vedere il lato positivo, cioè che sono stata fortunata».

Ma Carmelita, come ben sa, non ha solo fan, ma anche haters e utenti de web, che non credono affatto all’incidente. Addirittura molti, sostengono che la regina della Mediaset, abbia architettato tutto per avere più audience, altri invece sostengono che Barbara sia passata alla chirurgia, sottoponendosi ad un lifting al collo. Insomma vero o non vero. pare che Barbara abbia il successo desiderato al di là dell’incedente.