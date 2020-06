Barbara D’Urso, incidente per la conduttrice napoletana: “Ho un’ustione di secondo grado alla mano”, il triste racconto su Instagram

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, quello di Barbara D’Urso. Da anni, la conduttrice napoletana entra nelle case degli italiani con programmi che trattano tematiche diverse: dalla cronaca, attualità e gossip. Il volto di Pomeriggio 5 è seguitissima anche sui social dove è solita condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana. Nelle ultime ore, ha pubblicato un video nel quale informa i suoi fan di essere stata vittima di un incidente che le ha provocato un’ustione di secondo grado alla mano.

Barbara D’Urso: l’incidente alla mano

Oltre ad essere una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Barbara D’Urso è seguitissima anche sui social. Il suo account Instagram, infatti, vanta oltre 2.7 milioni di follower che non si perdono mai un suo post. La conduttrice napoletana è solita condividere momenti più importanti della sua quotidianità.

Non molte ore fa, si è lasciata andare in una triste confessione: grande spavento per lei e ustioni di secondo grado per la regina degli ascolti Mediaset, ecco cosa è successo.

Il racconto della conduttrice napoletana

In queste ore, Barbara D’Urso ha condiviso un video che ha spaventato non poco il popolo del web. Per quale motivo?

La conduttrice napoletana ha rivelato di essere stata protagonista, al suo malgrado, di un incidente:

«Non vi avrei voluto raccontare questa cosa – spiega nel filmato – ma devo farlo perché domenica sarò in diretta e ve ne sareste accorti. Ho un’ustione di secondo grado alla mano, è stato un momento bello doloroso, sono sotto antidolorifici. Ma le cose brutte sono altre, guarirò...». https://www.instagram.com/p/CBlh2ETHuD_/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Non possiamo fare altro che augurarle una pronta guarigione.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Barbara D’Urso, asso pigliatutto: da settembre ben quattro programmi televisivi