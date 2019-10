‘Ha tirato la gonna troppo su’ Barbara D’Urso, incidente bollente, la foto infiamma il web

Incidente bollente nei camerini di Pomeriggio Cinque per Barbara D’Urso, il vestito troppo corto si alza durante il selfie prima della diretta

Barbara D’Urso meglio conosciuta come la ‘Regina di Canale Cinque’, nel bene e nel male è sulla bocca di tutti.

Sempre sorridente e spumeggiante è molto seguita dal pubblico italiano la quale la segue con affetto quotidianamente.

La conduttrice partenopea ama condividere scatti social prima delle sue dirette o da casa.

Proprio nell’ultimo post si è resa protagonista di un ‘incidente bollente’ tra le mura del suo appartamento. Ecco che cosa è accaduto.

Barbara D’Urso il vestito troppo corto si alza

La conduttrice campana che vanta oltre 2 milioni di follower su instagram, in uno dei suoi ultimi post è stata presa d’assalto dagli utenti i quali non hanno potuto fare a meno di notare il vestito un po troppo corto.

Il post in questione è seguito dalla seguente didascalia:

‘Stasera si esce così: sobrietà e basso profilo, adoroooooooo!!! 😂😂😂 buona serata‘

La D’Urso nello scatto appare fasciato da un molto sobri mini dress arancione e sulle spalle una eco pelliccia dello stesso colore.

L’abitino molto corto mette in evidenza le sue gambe lunghe e in forma, per questa ragione molto invidiate soprattutto dagli odiatori seriali che cercano costantemente di sminuirla e deriderla.

Ancora così in forma e seducente a 62 anni, Carmelità fa invidia a molti.

La reazione degli utenti

L’outfit apprezzato da molti ma non da tutti, è stato però preso di mira da alcuni utenti i quali l’hanno paragonata ad una zucca di Halloween, questo forse il commento più gentile tra quelli in evidenza, mentre alcuni trascendono in volgarità che è meglio non ripetere.

Altri invece hanno apprezzato la sua bellezza e giovinezza che per lei sembra non sfiorire mai.

Ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan di Barbara D’Urso: