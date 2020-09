Barbara D’Urso, il topless in prima serata su Rai Uno: mai vista così, spunta la foto amarcord

Barbara D’Urso in topless su Rai Uno: la conduttrice napoletana come non l’avete mai vista fa record di ascolti

Come ogni sera, va in onda su Rai uno Techetecheté dedicato ai debutti di alcuni personaggi famosi della TV.

In questi giorni, è stato trasmesso un video inedito di Barbara D’Urso che appare senza veli: record di ascolti per la prima rete nazionale.

Non ci sono dubbi sul fatto che Barbata D’Urso sia uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. La sua carriera in Tv è iniziata da giovanissima e nel corso degli anni ha dimostrato di avere grande talento non solo nei panni di conduttrice ma anche di attrice. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 e alla nota trasmissione di Rai 2 Stryx.

La sua popolarità si è spostata anche sui social e il suo account Instagram vanta oltre 2,7 milioni di follower. Sui social, infatti, la conduttrice napoletana è solita condividere gli attimi più importanti della sua vita quotidiana e in questi mesi ha deliziato i suoi follower con scatti mozzafiato. Nonostante abbia 63 anni, è ancora oggi una sex symbol.

Di recente, la nota trasmissione di Rai Uno ha mandato in onda un video inedito che la ritrae in topless.

Nella fascia preserale di Rai Uno va in onda Techeteceté dedicato ai debutti di alcuni personaggi noti della TV. In questi giorni è stato trasmesso un video del 1978 dove si vede la Regina Mediaset senza reggiseno.

Pare che lo spezzone in topless, mandato in onda dal programma di Rai 1 ha sbancato l’Auditel con oltre 4 milioni di spettatori e uno share irreale del 21.2%. C’è chi ritiene che questo risultato sia da attribuire proprio alla conduttrice napoletana.