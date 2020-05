Il davanzale esplode dal body trasparente, Barbara D’Urso: il risveglio sensuale sconvolge i fan

Barbara D’Urso sensuale in lingerie: ultimo scatto della conduttrice napoletana manda in visibilio il popolo del web

Una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana ha festeggiato il suo compleanno in quarantena ma in un modo decisamente sensuale. Su Instagram, infatti, ha condiviso una foto davvero provocante in cui si mostra in lingerie: fan in delirio.

Barbara D’Urso in lingerie

Come ogni pomeriggio, Barbara D’Urso entra nelle case degli italiani con la sua trasmissione ‘Pomeriggio 5’ che si occupa non solo di attualità e cronaca ma regala anche qualche minuto di sano divertimento. Sul web è una vera star e il suo account Instagram vanta oltre 2.6 milioni di follower che non si perdono mai un suo post.

La conduttrice partenopea è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi amati follower. Il giorno dopo il suo compleanno, ha pubblicato una foto che la ritrae in una veste decisamente provocante.

L’ultimo scatto della conduttrice incanta i fan

Giovedì, Barbara D’Urso ha spento ben 63 candeline. Per questa importante ricorrenza, la conduttrice napoletana ha condiviso una foto che ha infiammato il web. Per quale motivo? Il volto di Pomeriggio 5 si mostra con addosso lingerie di colore nero che mette ben in mostra il suo seno prosperoso.

Lo scatto è stato accompagnato con la seguente didascalia:

«E dopo una serata di compleanno in quarantena, mi sono svegliata così» https://www.instagram.com/p/B_7Azf9HVeo/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Come sempre, la foto ha collezionato un boom di like e commenti: non poteva essere altrimenti.

«Stupenda, però credo sia di qualche anno fa», ha precisato un utente; «Quanta salute», ha aggiunto un altro. «Meglio di una ventenne secondo me»…

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente:Chi sono i figli di Barbara D’Urso? Conosciamo Emanuele e Giammauro