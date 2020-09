Barbara D’Urso passa la notte col fidanzato: serata in ‘dolce compagnia’ per la conduttrice

Barbara D’Urso passa la notte col fidanzato: serata in ‘dolce compagnia’ per...

Serata in dolce compagnia per la conduttrice napoletana: Barbara D’Urso si mostra seminuda insieme ad un amico speciale.

Non c’è nulla da fare, Barbara D’Urso sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi follower.

Questa volta, la conduttrice napoletana si mostra a letto in compagnia di un amico speciale, il suo orsacchiotto. Tuttavia, ai fan più attenti non passa inosservato il suo sex appeal da brividi.

Barbara D’Urso a letto con l’orsacchiotto bianco

E’ da poco iniziata la nuova stagione televisiva e i suoi programmi hanno già fatto un boom di ascolti. Barbara D’Urso, oltre ad essere nota per il suo talento e la sua professionalità, è amatissima dal pubblico anche per la sua disarmante bellezza. Il tempo per lei sembra essersi fermato per sempre e, alla soglia dei suoi 63 anni, è una donna che ha sex appeal da vendere.

Sui social, la conduttrice napoletana è solita condividere i momenti più importanti della sua vita professionale e quella privata.

In queste ultime ore, è apparso sulla sua bacheca Instagram un nuovo post che ha immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico virtuale. La nota presentatrice è a letto in dolce compagnia e si mostra più sensuale che mai: pioggia di like per lei!

In intimo sul letto scatena la fantasia dei fan

La conduttrice napoletana ha deciso di trascorrere la sua serata a casa e ha voluto stuzzicare i suoi followers usando la chiave dell’ironia. Barbara D’Urso, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in dolce compagnia:

“Io, un libro e il mio fidanzato”.

Nessun uomo nella foto ma si è mostrata comodamente adagiata sul suo letto con un libro e un grosso orsacchiotto di peluche bianco. Tuttavia, lo sguardo dei follower è stato catturato dalla sua mise: indossa, infatti, un completino intimo nero che lascia ben poco spazio all’immaginazione del suo pubblico virtuale.