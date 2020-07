Barbara D’Urso, i buchi nel vestito mostrano le curve toniche: il bikini lascia poco all’immaginazione

Barbara D’Urso e il selfie in bagno che ha scatenato le polemiche: i fan della conduttrice non hanno potuto fare a meno di notare lo strano dettaglio

Barbara D’Urso torna al centro dell’attenzione dei media per alcuni scatti che non sono passati inosservati agli occhi dei fan della conduttrice Mediaset.

In particolare, queste foto hanno attirato l’attenzione di tutti per alcuni dettagli. Questi particolari pare abbiano provocato lo sconcerto degli utenti. Prima fra tutte la foto che ha postato poche ore fa in cui si vede, dietro un pareo vestitino, un corpo da urlo. Nonostante gli anni passino anche per lei, Barbara è ancora bellissima. (Guarda più giù per la foto).

La foto clamorosa

La conduttrice tv è molto attiva sui social e ama tenersi in contatto con il suo pubblico. Attraverso Instagram, la conduttrice posta foto e video delle sue giornate, ricevendo molti commenti.

Gli ultimi scatti postati da Barbara D’Urso la ritraggono mentre si trova all’interno di un bagno e si dà una controllatina allo specchio.

La conduttrice si mostra in tutto il suo splendore e non dimostra l’età che ha. Ad attirare l’attenzione degli utenti è però un altro dettaglio, che poco ha a che fare con la presentatrice.

Lo strano dettaglio

“Controllatina allo specchio durante la cena”

è questa la didascalia delle ultime due foto postate da Barbara D’Urso sul suo profilo ufficiale su Instagram. Si tratta di alcuni selfie che la conduttrice ha scattato proprio durante la sua uscita di qualche sera fa.

Un dettaglio, però, non è sfuggito ai fan della presentatrice, che non hanno potuto fare a meno di commentare. Se il dettaglio nella prima immagine non è particolarmente evidente, lo è invece nella seconda.

La conduttrice, infatti, ha scattato delle foto nel bagno, dimenticando di coprire lo sfondo. Non tutti sembra abbiano gradito la “location”, in cui Barbara ha deciso di scattare le foto.

Dietro di lei è ben visibile il wc, che ha provocato lo sconcerto di molti commentatori social, ai quale al momento la conduttrice Mediaset non ha risposto.