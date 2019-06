Grave lutto per Barbara D’Urso, l’addio in lacrime della conduttrice a poche ore da Pomeriggio cinque

Grave lutto per Barbara D’Urso, l’addio in lacrime della conduttrice a poche...

Barbara D’Urso ha detto addio ad una persona che ha segnato la sua vita nel bene e nel male. La conduttrice non si è risparmiata in lacrime

Un post che ha riempito il cuore del fan. Barbara D’Urso non poteva non dare il suo addio ad una persona che ha segnato i suoi anni più belli, quelli in cui ha cominciato a muoversi nel mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso, l’addio al grande amico sui social

Un post che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti quelli che come lei ricordavano la sua arte. Barbara D’Urso ha voluto dirgli addio a modo suo. Un lutto che l’ha riportata agli anni più belli della sua vita. E’ morto, infatti, all’età di 56 anni, per via di una malattia incurabile, Giancarlo Valentino.

I funerali dell’artista che tutti ricorderanno come Valentino, si terranno domani a Rimini dove viveva. In molti non possono sapere stato protagonista di una importante ed ricca attività artistica nel mondo della musica italiana degli anni ’80. Fece anche delle collaborazioni col rocker Vasco Rossi al quale lo legava un’amicizia profonda.

Barbara e il triste ricordo sui social

La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha voluto ricordare il suo grande amico con un post davvero molto dolce: due storie in cui si vedono due immagini che ritraggono un giovane Giancarlo Valentino accanto ad un giovanissimo Vasco Rossi.

La bella Barbara D’Urso gli ha voluto molto bene, infatti, commenta le foto che ritraggono Giancarlo con tante emoticon tristi, di faccine in lacrime e cuoricini. Probabilmente lo ricorderà anche durante la sua puntata pomeridiana di Pomeriggio Cinque.

Barbara ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande e di non dimenticare mai le persone che hanno fatto parte della sua vita. Una donna di cuore e molto riconoscente alla vita che seppure non le ha dato tutto sin dall’inizio le ha permesso di realizzare tutti i suoi sogni.