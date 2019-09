‘Quelle gambe non sono tue’ Barbara D’Urso nella bufera per la foto sui social

‘Quelle gambe non sono tue’ Barbara D’Urso nella bufera per la foto...

La Regina di Canale 5 Barbara D’Urso nell’occhio del mirino per la foto social. Gli utenti insospettiti insorgono: ‘Quelle gambe non sono tue’

Barbara D’Urso, meglio conosciuta come la Regina di Canale 5, è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Il pubblico attende con ansia il suo grande ritorno a Pomeriggio 5, il quale è previsto il prossimo Lunedì 9 Settembre.

La conduttrice in uno dei suoi ultimi post sui social si è divertita a stuzzicare i suoi fan, pubblicando la foto di un paio di gambe, che molti ritengono non essere le sue.

Barbara D’Urso stuzzica i fan

Nelle ultime ore la conduttrice Mediaset, sta pubblicando una serie di post e di Stories su Instagram, nei quali annuncia il suo imminente ritorno sulle reti Mediaset.

Infatti il prossimo lunedì la vedremo alla riscossa con il suo daily, Pomeriggio 5, atteso con ansia dai suoi fan, i quali non vedono loro di scoprire con Carmelita i nuovi intrighi, gossip e approfondire i più importanti casi di cronaca del momento.

La Regina di Canale 5, mostra le gambe. Sono realmente le sue?

In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto che ritrae una donna bionda, di spalle e con in dosso una giacca e un pantaloncino di jeans.

La foto è accompagnata dalla seguente didascalia:

‘In posizione e pronta all’attacco!!! Ma sappiate che qualcosa vi sto nascondendo…’

Dal sagoma in evidenza sembra non essere lei, la didascalia inoltre induce a pensare che la persona di spalle possa essere una sorpresa in arrivo per la prossima stagione di Pomeriggio 5:

‘Non è il tuo fondoschiena! Il tuo è più bello!” oppure “Barbara ha delle gambe più belle e più giovani’

Molti osano col dire, che la donna di spalle sia Gemma Galgani, la dama del Trono Over, nemica di Tina Cipollari:

‘di spalle sembra Gemma di Uomini e Donne. Guardatela bene…le gambe… le mani… quella gobbetta… è Gemma’

A giudicare dai capelli, potrebbe essere lei. Che sia la Dama Torinese una delle nuove opinioniste a Pomeriggio 5?

Dopo il Trono Over di Uomini e donne, sarà possibile rivedere la Galgani nello studio di Barbara D’Urso nel suo salottino pomeridiano?

Tutte supposizioni, scopriremo tutte le novità di questa nuova edizione il prossimo lunedì 9 Settembre.