“Deve chiedere scusa” Barbara D’Urso, il fuorionda dopo la lite con Sgarbi: lo sfogo della conduttrice

La lite a Live tra Barbara D’Urso e Sgarbi non è finita a telecamere spente, l’audio del fuorionda con le parole della conduttrice chiarisce tutto.

La conduttrice Barbara D’Urso ha preso molto male la lite con Sgarbi in diretta, nel fuorionda non le ha mandate a dire. Intanto il critico torna sui suoi passi ma viene bandito da Mediaset.

La tremenda lite tra Barbara D’Urso e Sgarbi

Durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso l’assenza di pubblico non è stata l’unica stranezza a lasciare senza parole gli spettatori.

Verso la fine del programma infatti si è consumata una lite surreale tra la conduttrice Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte partecipava alla discussione su “la Pupa e il Secchione” e seduto sul divanetto assieme alla Cipriani e ad altre protagoniste del programma ha fatto alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla padrona di casa.

Prima ha affermato infatti che una delle ragazze, Stella gli fosse stata raccomandata da Silvio Berlusconi.

Barbara ha cercato di fargli capire che non era una bella uscita e gli chiedeva di evitare di raccontare cose personali ma Sgarbi ha dato della “raccomandata” da Berlusconi anche a lei ed i toni si sono inevitabilmente alzati.

Sono volate parole grosse da entrambe le parti e la D’Urso era visibilmente alterata.

Il fuorionda svelato da Striscia

Ciò che è successo dopo non si sapeva fino ad ora perché grazie a Striscia la Notizia è stato diffuso l’audio del fuorionda dei momenti immediatamente successivi alla lite.

Il programma di Antonio Ricci ha infatti mandato in onda in puntata l’audio che riporta le parole di Barbara che parlava probabilmente con uno degli autori.

L’audio conferma senza dubbio che la lite non era fasulla ed ha colpito molto la conduttrice:

“Ma stai scherzando? Mi ha detto vaffanc**lo..

Ognuno reagisce come cavolo gli pare, io ho reagito cosi.” “O mi chiede scusa o lo fate uscire dallo studio andate a dirglielo”

Sgarbi ritratta: ci sarà un chiarimento?

Subito dopo l’accaduto Vittorio Sgarbi aveva postato un video in cui affermava che avrebbe querelato la D’Urso.

In seguito al provvedimento di Mediaset che lo hanno bandito da varie trasmissioni, Sgarbi pare voler cercare un riavvicinamento con la conduttrice.

Su Libero ha infatti affermato :

“Ho detto una leggerezza, c’ è stato un equivoco…

Mi piacerebbe discutere di questo con Barbara d’ Urso, un confronto testa a testa”.

Vedremo tra pochi giorni se Barbara D’Urso raccoglierà la proposta oppure no.