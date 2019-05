Barbara D’Urso, svelato il contenuto choc dei documenti presentati da Signoretti in puntata

Barbara D’Urso, svelato il contenuto choc dei documenti presentati da Signoretti in...

Nella puntata di Live, Barbara D’Urso non ha voluto andare oltre. Signoretti ha portato una foto riguardante il tentato suicidio della Pamela Perricciolo ma la conduttrice sceglie di non mostrarla al pubblico. Ecco svelto il contenuto….

Live non è la d’Urso, il confronto di Eliana e la foto di Signoretti

Nella puntata di Live non è la d’Urso, si è parlato in modo approfondito della vicenda Prati-Caltagirone e del coinvolgimento delle ex agenti di Pamela.

Una delle due, Eliana Michelazzo, è stata ospite nella trasmissione di Barbara pronta ad affrontare le cinque sfere, in modo tale da rispondere alle domande che le venivano poste per cercare di fare chiarezza sulla vicenda.

Eliana si è messa una contro tutti per rispondere alle accuse, dicendo di essere una vittima dell’ex socia Pamela Perricciolo.

Infatti l’ex agente della showgirl accusa quest’ultima di essere l’artefice della truffa, a partire dal suo falso marito Simone Coppi, con il quale Eliana è stata per ben dieci anni senza mai vederlo.

Anche per quanto riguarda il finto bambino di Marck Caltagirone, Sebastian, Eliana si dichiara estranea ai fatti. Ma le sue parole non sembrano convincere tutti..

Il contenuto shock della foto

Durante il confronto la Michelazzo dichiara che l’ex socia Pamela Perricciolo ha minacciato più volte il suicidio.

A tal proposito interviene anche Riccardo Signoretti, che porta una foto a testimonianza delle parole di Eliana.

Ma la conduttrice una volta vista la foto sceglie di non mostrarla al pubblico e tenerla per se, ma ci pensa Guendalina Tavassi a svelarne il contenuto!

Nello scatto ( mandato dalla Perricciolo ad Eliana) si vede donna Pamela che si tiene al collo un paio di forbici, dicendo che le avrebbe usate se Eliana non fosse tornata a casa.