Barbara D’Urso ha una casa bellissima: la conduttrice di Pomeriggio Cinque mostra sui social le foto della sua bellissima dimora

La bravissima Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate della trasmissione in onda su Canale Cinque. Pare però che la conduttrice sia di nuovo sotto i riflettori per alcune foto postate sui social.

Barbara D’Urso mostra la sua casa

La bravissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, è ormai diventata la Queen di mediaset. La D’Urso infatti anche sui social, vanta di milioni di followers che la seguono sempre. La stessa conduttrice infatti sui social, posta spesso foto e i suoi immancabili boomerang che vengono tra l’altro molto apprezzati. La conduttrice come le sue colleghe pubblica spesso foto di se stessa dove il spesso delle volte fa vedere alle spalle anche la sua bellissima dimora.

La sua casa infatti sembra essere un appartamento con linee classiche ed eleganti. La conduttrice come molti sanno, vive a Colono Monzese ormai da anni. La conduttrice infatti attraverso Instagram ha fatto notare la sua bella casa all’interno delle foto su Instagram.

La D’Urso mostra il suo lato tenero

La D’Urso però come in molti sanno, non ama mostrare tanto della sua vita privata e infatti all’interno di Instagram vediamo solo dei piccoli scorci della sua casa,ma niente di che.

Nonostante la sua esuberanza e il suo essere schietto e glaciale a volte, Barbara mostra nelle foto Instagram,anche un lato tenero e dolce,come appunto alcune foto che la ritraggono spesso e volentieri con peluche nel suo letto.

Come si può evincere dagli scatti Barbara all’interno della sua casa predilige il bianco, elegante e fine, armonia spezzata poi dalla presenza di un divano in pelle color marrone.

Senza contare l’eleganza del bagno, che sembra essere quasi una SPA con la presenza di elementi in ferro battuto e mattonelle bianche.

Tra l’altro la bella conduttrice oltre ad essere brava, sembra tener particolarmente alla sua forma fisica, infatti alla veneranda età di 62 anni, la conduttrice si presenta con un corpo a dir poco invidiabile. La conduttrice infatti nella sua umile casa ha creato anche una stanza dedicata allo sport.

Ma non è da meno la camera da letto della conduttrice che si presenta in legno bianco e con decorazioni oro. Una linea classica anche in questa stanza con rifiniture pulite e armoniche.

Insomma Barbara sembra dedicare molto tempo alla perfezione della sua casa, d’altronde una donna precisa come lei non poteva desiderare altro.