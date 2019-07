Barbara D’Urso, la bravissima conduttrice della Mediaset lascia Milano per trascorrere le vacanze in Campania, ma i fan si arrabbiano con lei

Barbara D’Urso, la bravissima conduttrice di Live- Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque, ha trascorso le vacanze in Campania. La bella conduttrice infatti, ha deciso dopo un anno molto impegnativo, ricco di lavoro e soddisfazioni, ha deciso di rilassarsi nella bella Capri.

Barbara D’Urso lontano da Milano

La conduttrice, dopo un anno pieno di lavoro, ha deciso finalmente di mettere in pausa la sua carriera e di dedicarsi un po di tempo. La bella Carmelita, ha infatti deciso di trascorrere una mini vacanza nel suo paese natale, in Campania, in particolare nella bella Capri. La conduttrice infatti, si è mostrata rilassata, condividendo le sue vacanze con i suoi amati followers.

La D’Urso criticata dal web

La bella conduttrice Barbara D’Urso però, pare che non sia stata apprezzata dai suoi followers, per un gesto compiuto inconsapevolmente su Instagram. Carmelita infatti, oltre a passare un po di tempo in relax, si è immortalata insieme ad una bellissima bambina di cui non si conosce ancora il nome.

Un immagine tenera e piena d’amore apprezzata anche da molti dei suoi fan, ma non da tutti. Fra i commenti, però, alcuni followers hanno criticato la scelta della donna, ovvero quella di mettere in primo piano il viso di una minorenne su Instagram. Alcuni infatti, le hanno fatto notare che non è corretto mettere in bella mostra la foto di una minorenne.

Altri addirittura hanno criticato la conduttrice pensando che avesse postato quella foto solo per accaparrarsi più followers e like. Ma Barbara D’Urso non sembra essere toccata dai commenti e cammina per la sua strada lasciandosi alle spalle le critiche degli haters.