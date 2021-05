Barbara D’Urso, flop negli ascolti: la decisione Mediaset, fan sconvolti

Drastica decisione dei vertiti Mediaset sui programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, ecco il motivo che fa tremare Barbara D’Urso.

La conduttrice napoletana ha compiuto gli anni in queste ore ma il suo potrebbe essere un compleanno amaro. Mediaset ha deciso davvero di chiudere i suoi programmi a causa degli ascolti bassi?

Scopriamo cosa è stato deciso per Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso!

Barbara D’Urso, calo negli ascolti: vincono Venier e Matano

Un anno difficile il 2021 per i programmi Mediaset, a quanto risulta dai dati degli ascolti. Oltre a L’Isola dei Famosi, ad arrancare sono anche gli storici programmi di una delle icone della tv: Barbara D’Urso.

I suoi contenitori di attualità e spettacolo della fascia pomeridiana settimanale e domenicale infatti hanno subito un calo nello share. A beneficiarne, i diretti concorrenti: Alberto Matano de La Vita in Diretta e Mara Venier con Domenica In.

Barbara D’Urso chiude prima: le date ufficiali

Una stagione così calante negli ascolti potrebbe essere dunque alla base della decisione presa da Mediaset per quanto riguarda la data di chiusura dei programmi della D’Urso.

Live – Non è la D’Urso ha già chiuso in anticipo per dare spazio al serale di Avanti un altro! Pure di sera. Pomeriggio 5 avrà invece termine il 28 maggio 2021 mentre Domenica Live si chiuderà il 23 maggio cime riporta anche Periodico Italiano.

Chiusure anzitempo come accaduto nel 2020 mentre negli anni precedenti le trasmissioni proseguivano fino a giugno inoltrato.

I commenti dei fan sul web si sprecano, tra chi sostiene sempre la conduttrice e chi invece si dice felice di questa decisione Mediaset.

Fan in delirio: il compleanno di Barbara D’Urso è da sogno

Nelle scorse ore Barbara D’Urso ha postato su Instagram alcune foto che la ritraggono in splendida forma e sorridente ai festeggiamenti per il suo compleanno. Il posto ha fatto il pieno di like poiché la conduttrice è amatissima e sostenuta da moltissimi fan.

Pur se i suoi programmi chiuderanno prima dunque, Barbara non mostra preoccupazione, poiché conosce la stima che i vertici Mediaset hanno per lei e dunque forse userà questo tempo per riposarsi un po’ dopo molte fatiche!

I fan di Barbara D’Urso possono stare però tranquilli perché Mediaset ha deciso di riconfermare per tutti i programmi della conduttrice partenopea che dunque riprenderanno come di consuetudine a settembre.

Ci uniamo agli auguri di compleanno per la conduttrice Barbara D’Urso e continueremo ad aggiornare i suoi moltissimi fan sulle notizie che riguardano i suoi programmi.