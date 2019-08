Barbara D’Urso, ‘Debiti fino al collo’: un ex vincitore del Grande Fratello...

Un ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, ha rivelato al noto settimanale ‘Di più TV’ di essere indebitato fino al collo: ‘Un milione di euro’

Da qualche mese si è conclusa l’edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Un’edizione ricca di fuoco, si potrebbe dire, in cui i telespettatori hanno assistito a scenette indimenticabili.

A distanza di tempo emerge il dramma segreto di uno degli ex concorrenti, il quale ha rivelato al noto settimanale Di Più TV, di essere indebitato fino al collo. Ecco di chi si tratta.

Ex concorrente del GF indebitato

‘Un debito immenso’, esordisce così Alberto Mezzetti, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotta dalla Regina di Canale 5, Barbara D’Urso.

Secondo quanto rivelato dall’ex gieffino, la somma vinta al Reality, pari a 100mila euro, parte dei quali sono stati utilizzati per estinguere i debiti della madre tra fatture non pagate, spese personali e una truffa subita da parte di un commercialista.

Mezzetti, racconta che inizialmente il debito era pari a ben 1 milione di euro, di cui fortunatamente è riuscito ad estinguerne quasi la metà. Ecco quanto dichiarato al settimanale a Di più Tv:

‘I problemi finanziari sono sempre nella mia testa. Al momento, mi restano da pagare 500 mila euro […] Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione’

Mezzetti: ‘Una situazione devastante’

L’intervista al vincitore del Grande Fratello al settimanale ‘Di più Tv’ continua rivelando i dettagli del momento in cui Mezzetti si rese di essere indebitato fino al collo. Un debito per il quale è costretto a sacrificare la maggior parte dei suoi guadagni. Una situazione che resterà invariata ancora per lungo tempo:

‘Per due giorni interi controllai tutta la contabilità di mia madre e quello che venne fuori fu una situazione devastante’

poi conclude tra amarezza e incredulità: