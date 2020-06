‘Ho rischiato di morire’ Barbara D’Urso, incidente domestico spaventoso raccontato dalla sua opinionista

Barbara D’Urso, una opinionista confessa: “Ho rischiato di morire, qualcuno da lassù ha vegliato su di me…”

Di recente, l’opinionista di Barbara D’Urso ha raccontato cosa è accaduto circa un mese fa nella sua abitazione: una disavventura domestica che ha messo in serio pericolo la sua vita.

Live Non è La D’Urso, l’incidente domestico di Emanuela Tittocchia

Negli ultimi giorni, Emanuela Tittocchia è stata protagonista di alcune voci di gossip per alcune dichiarazioni in merito ad una dei personaggi più amati del web e del piccolo schermo: Valeria Marini. L’opinionista di Barbara D’Urso ha rivelato di non credere alla relazione della showgirl con il suo fidanzata e che vorrebbe far parte della prossima edizione di Uomini e Donne.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’ex fidanzata di Biagio D’Anelli, ha raccontato che circa quattro settimane fa ha rischiato di morire a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione: ecco cosa è successo.

Il racconto dell’opinionista

Emanuela Tittocchia ha raccontato di aver avuto purtroppo una brutta disavventura domestica circa un mese fa. Pare, infatti che la sua cucina sia andata in fiamme a causa di una candela accesa incustodita. Questo incendio avrebbe potuto farle perdere addirittura la vita:

“Ho rischiato di morire tra le fiamme…Poteva bruciare tutta la casa, ho tremato pensando che la casa poteva saltare in aria, ma per fortuna me ne sono accorta in tempo…”

L’episodio ha traumatizzato la donna che, per circa tre giorni, non è riuscita a parlare con nessuno:

“Per tre giorni non ho parlato con nessuno, dovevo riprendermi…Penso al trauma, al fumo che ho respirato e al fatto che poteva succedere una tragedia…”

Il tutto è successo mentre era in camera da letto a recitare il Rosario: