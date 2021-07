Purtroppo tra la D’Urso e Bettarini, non è andata a buon fine, ma scopriamo di più sulla passione che c’è stata tra i due.

Rinfreschiamoci la memoria, Barbara d’Urso e Stefano Bettarini sono stati paparazzati insieme dalla rivista Chi nel 2008.

Il magazine ha scattato delle foto che lasciano ancora oggi a bocca aperta.

La coppia si scambiava gesti di affetto e complicità a Milano e anche a Roma.

Infatti pare che non si sarebbero visti una sola volta, tra i due c’era proprio una frequentazione costante.

All’epoca, Barbara disse:

“Non sono una da una sera e via. Se continuo a uscire con lui significa che non bacia niente male”.