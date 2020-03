‘Barbara D’Urso è morta?’ Paolo Bonolis, la preghiera per la conduttrice ad Avanti Un Altro spiazza il pubblico

‘Barbara D’Urso è morta?’ Paolo Bonolis, la preghiera per la conduttrice ad...

La preghiera in diretta ad Avanti Un Altro, ‘Barbara D’Urso è morta?’ il concorrente spiazza Paolo Bonolis e il pubblico in studio

Avanti Un Altro è uno dei palinsesti più amati dal pubblico italiano. Durante una delle ultime puntate andate in onda Paolo Bonolis e la sua insostituibile spalla destra Luca Laurenti hanno accolto un concorrente al quanto ‘particolare’.

Peggio della Jettatore in studio, Marco, concorrente di turno, ha fatto si che le ombre calassero nello studio di Avanti Un Altro. Scopriamo tutti i dettagli.

Paolo Bonolis ‘Porto Sfiga’: le affermazioni del concorrente lo lasciano perplesso

Con la quarantena imposta per ragioni di sicurezza per limitare il contagio da Coronavirus, Avanti un altro resta uno dei pochi format che riesce a portare un pò d’allegria nelle case degli italiani.

Bonolis e Laurenti come già anticipato hanno accolto in studio un concorrente a dir poco esilarante, il giovane Marco, ‘aspirante jettatore’. Il giovane è entrato in studio ed ha esclamato:

‘Purtroppo ho vent’anni. Ho avuto solo sf*ga. Non solo sono sfigato io, ma porto sfiga anche agli altri’

Paolo Bonolis, dinanzi a cotanto pessimismo cerca di riprendere la situazione in mano:

‘A vent’anni non ci può essere la sfi*a’

ma il concorrente imperterrito rimarca:

‘Il futuro lo vedo molto nero’

Il conduttore senza alcun freno senza risparmiare la ‘grattata’ replica:

‘Li mortacci tua’

Marco ad Avanti Un Altro: la dichiarazione su Barbara D’Urso spiazza il pubblico

La conoscenza col concorrente per il pubblico e i conduttori si fa sempre più inquietante, quando improvvisamente spiazza tutti rivelando i suoi piani futuri:

‘Il piano ‘C’ è iscrivermi all’università, il piano A è diventare un toy boy di Barbara D’Urso e il piano B diventare Papa’

Molto incuriosito rispetto al suo piano ‘A’, Paolo Bolonis ha chiesto di approfondire il piano da lui scritto su Barbara D’Urso. Il giovane Marco rivela di considerare la conduttrice al pari di una Divinità al punto da scrivere in suo onore una preghiera per poterla venerare.

Paolo Bonolis così gli risponde, mentre Marco è sul punto di recitarla in diretta:

‘Ha scritto una preghiera per Barbara d’Urso? Ma perché è morta? Lei è completamente fulminato!’

Il colmo è sopraggiunto quando il concorrente ha rivelato di averne una anche per lui, il titolo è tutto un programma:

‘Ne ho anche una per lei Paolo. Si chiama L’eterna conduzione’

ha detto tra lo stupore e la perplessità del conduttore che non ha voluto andare oltre.