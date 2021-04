Barbara D’Urso e Mara Venier, le due conduttrici sono sempre state molto amiche, anzi migliori amiche e non c’è affatto rivalità.

La conduttrice di Pomeriggio 5 e la sua collega di Domenica In sono legate da un’amicizia vera e pura. Invece il rapporto tra la D’Urso e Maria De Filippi è totalmente diverso, dato che anche recentemente le due si sono punzecchiate.

Barbara D’Urso e Mara Venier amiche per la pelle

Anche oggi Barbara D’Urso tornerà con Domenica Live e Mara Venier con Domenica In.

Secondo le dinamiche le due dovrebbero provare una certa rivalità ma non è affatto così, perché sono molto amiche e si vogliono molto bene.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ci stupirà con una versione del suo programma con ben 4 ore di diretta.

La trasmissione si è allungata per tenere compagnia a milioni di italiani che si trovano in casa, per via della zona rossa.

Il programma della conduttrice campana inizia alle ore 14:35, proprio in perfetta concorrenza con Domenica In.

Ma nessuna rivalità tra le due, Barbara e Mara hanno sempre dichiarato pubblicamente di essere molto amiche e di stimarsi a vicenda.

Per dare l’appuntamento a oggi pomeriggio, la D’Urso ha scelto un divertente scatto proprio con la sua collega.

Barbara d’Urso e Mara Venier: “Due matte”

La D’Urso e la Venier, sono sempre pronte a sorprenderci e soprattutto a farci divertire quando sono insieme.

Ieri la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha postato una foto insieme alla sua collega-amica dove ha dato l’appuntamento ai suoi follower per oggi pomeriggio.

Barbara ha scelto una foto scattata insieme a Mara con un filtro da gattine sulle tonalità del rosa, con tanto di orecchie, baffi, e zampette in primo piano.

Un’immagine che fa capire quanto le due si prendano davvero poco sul serio.

Nella didascalia, la D’Urso scrive:

“Due matte. Di nuovo lontane ma vicine”

Specificando che oggi saranno nuovamente impegnate contemporaneamente nelle loro trasmissioni.

Inutile dire che il post ha ricevuto un boom di like e commenti e l’immagine ha anche smentito le polemiche nate per la sfida degli ascolti.