Siete inappagati dalla vostra vita sessuale? Sappiate che c’è qualcuno che sta peggio di voi e risponde al nome di Barbara D’Urso. Nel corso dell’ultima puntata del contenitore televisivo di infotainment Pomeriggio 5, la regina di Cologno Monzese ha ammesso di non avere rapporti sessuali da svariati anni.

Dietro il sorriso ammaliante e la contagiosa allegria di Barbara D’Urso si nasconde una vita sessuale inappagante. Anzi, inesistente. Mercoledì 27 maggio, nello spazio dedicato alla cronaca rosa, la sessantaduenne napoletana parla di coppie vip, in compagnia dei suoi ospiti Roberto Alessi, noto giornalista e direttore di Novella 2000, ed Emanuela Aureli, celebre imitatrice e attrice comica.

Nel seguitissimo talk pomeridiano di Canale 5 si parla di figli e desiderio di maternità. La padrona di casa incoraggia Emanuela Aureli a prendere in considerazione la possibilità di una seconda gravidanza. La quarantasettenne umbra è irremovibile e replica così:

Ma ecco che Roberto Alessi, sagace direttore del magazine Novella 2000, mormora una battutina piccante e provocatoria:

Poteva Barbara D’Urso restare in silenzio? Assolutamente no. La schietta conduttrice prende la parola e lascia tutti di sasso:

“Non lo so, non ricordo come si fa! Sono anni che non lo faccio!”