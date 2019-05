Barbara D’Urso, incidente Domenica Live: cade e perde i sensi, arrivano i soccorsi in studio

Domenica Live non è sempre Live. Qualche volta, il programma viene registrato ed è per questo che alcune scene non le vediamo come l’incidente in questione

Barbara D’Urso ama condurre la sua Domenica Live. Anche se, spesso, per via dei troppi impegni della conduttrice, il programma viene registrato. Ecco cosa è successo nell’ultima registrazione.

Barbara D’Urso, incidente durante la registrazione di Domenica Live

Alcuni tra il pubblico, che hanno partecipato all’ultima registrazione dell’ultima puntata di Domenica Live della stagione televisiva 2018/19, hanno segnalato che durante le interviste solite della conduttrice Barbara D’Urso è accaduto uno spiacevole episodio.

Sono cose che possono capitare: una signora del pubblico è caduta dalle scale perdendo i sensi. Ovviamente, sono arrivati tempestivi i soccorsi. Il fatto è accaduto durante la registrazione di uno dei cinque lanci che Barbara d’Urso ha fatto in occasione di cinque puntate speciali di Domenica Rewind in onda quest’estate, per non lasciare il suo pubblico privi dei suoi programmi che ormai fan parte della quotidianità.

Barbara, incidente a Domenica Live

Non è la priva volta che accade qualcosa di simile. Gli incidenti possono capitare anche in programmi che vengono registrati. Ieri, il programma è andato in onda per sbaglio oggi invece una donna è caduta per le scale. La signora è stata portata via dallo studio dopo essere stata subito soccorsa.

Per l’ultima puntata in onda quest’oggi, c’è un grande ritorno: quello della macchina della verità e il consueto talk show dedicato alla sedicesima edizione del Grande Fratello.

Insomma, ne vedremo delle belle, con una conduttrice come Barbara D’Urso non c’è mai da annoiarsi. Assisteremo alla caduta e al successivo malore della donna? Probabilmente la scena sarà tagliata, anche se è possibile che la conduttrice apra una piccola parentesi per raccontare in sintesi l’accaduto.

Non possiamo che aspettare la messa in onda della puntata.