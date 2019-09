Tensione nella prima puntata di Live-Non è la D’ Urso, Roberto Alessi rivela che ha ricevuto una diffida da Barbara e lei accusa i paparazzi. Ecco cosa è successo

la conduttrice Barbara D’Urso rivela di alcune foto private della conduttrice oggetto di una diffida. Ecco l’accusa al direttore di Novella Duemila.

Barbara D’ Urso e le foto rubate

I litigi a Live-Non è la D’Urso sono normali ma quello che è successo ieri nella prima puntata era inaspettato. Durante il blocco dedicato agli amori truffa del caso Prati il direttore di Novella 2000 ha suo malgrado infiammato la conduttrice con un’affermazione a cui Barbara non ha potuto fare a meno di replicare in modo secco.

Alessi ha raccontato di aver ricevuto infatti una diffida tempo prima da parte proprio della D’ Urso: la causa sarebbero di alcuni scatti della donna in vacanza che non voleva venissero pubblicati.

A quel punto Lady Cologno ha giustamente deciso di dire a sua precisando come si sono svolti realmente i fatti:

“No, scusa ..spieghiamo se no sembro pazza. Non ti ho mai mandato diffida per delle foto in vacanza..” “Ti ho mandato una diffida per chiedere di non pubblicare foto mie rubate dentro casa mia”

Barbara dunque puntualizza come il diritto alla privacy valga anche per i personaggi pubblici e continua

“Specifichiamo, se no sembra chissà che foto avevi”

Il diverbio non è continuato poiché Barbara come si sa si infiamma in fretta ma solo per dovere di cronaca e non era di certo sua intenzione polemizzare ma solo chiarire, anche per essere sincera come sempre con il suo pubblico.

La prima puntata di Live parte col botto

Debutto per la seconda stagione di Live-Non è la D’Urso ieri domenica 15 settembre.

Dopo i superlativi risultati di gradimento dello scorso anno sembra che il format della Regina di Cologno abbia intenzione di replicare anche per il 2019.

Secondo i trend Twitter infatti, la puntata di ieri è stata protagonista di più di 75 mila tweet con argomenti correlati al programma.

I telespettatori sono rimasti incollati allo schermo fino alle 1.30 per vedere aggiornamenti e nuovi scoop sui temi più caldi

Protagonista di sicuro il Prati-gate con le testimonianze delle due manager al centro della polemica Eliana Michelazzo che ora ha anche un fidanzato in carne ed ossa e la ex amica Pamela Perricciolo, mentre Pamela Prati si gode ancora la sua estate non apparendo per ora per confermare la sua versione.

Un momento di grande commozione e partecipazione si è vissuto poi con l’ospite internazionale Mickey Rourke che ha racontato dei suoi problemi di salute ed è stato convolto in un sensuale spogliarello da Aida Yespica.

Barbara dunque ha saputo come sempre gestire un cast di ospiti agguerriti tra polemiche e rivelazioni inaspettate per confermare che l’appuntamento della domenica sera con Live valga la pena di essere messo in calendario.