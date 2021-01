Pomeriggio 5, Barbara D’Urso tuona: “A causa di Pierpaolo, suo fratello oggi non è qui”

Barbara D’Urso non ci sta. Dopo le polemiche che hanno convinto Giulio Pretelli a declinare ogni intervista e ospitata televisiva, la conduttrice di Canale 5 rompe gli indugi e rivolge un duro attacco a Pierpaolo Pretelli.

Giulio Pretelli sembra essere vittima della censura stalinista di suo fratello Pierpaolo. Al fine di tutelare la sua immagine, quest’ultimo ha chiesto ai suoi familiari di non rilasciare interviste a settimanali di gossip e trasmissioni televisive.

Il gieffino si è arrogato il diritto di decidere cosa può e cosa non può dire la sua famiglia. A Barbara D’Urso non va giù che Pierpaolo abbia incontrato nel suo delirio di onnipotenza un familiare disposto ad assecondarlo:

“Voi sapete che Giulio è un mio opinionista, proprio come lo è stato Pierpaolo. Ovviamente oggi non c’è qui. È naturale dopo quello che ha detto (…) Non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo il fratello che si è messo a piangere e dica: ‘Non andare da nessuna parte’…”