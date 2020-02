‘Ti prendo a calci in c**o’ Barbara D’Urso caccia Sgarbi dallo studio: minacce sui social per la conduttrice napoletana

‘Ti prendo a calci in c**o’ Barbara D’Urso caccia Sgarbi dallo studio:...

Dopo la furiosa lite con Barbara D’Urso diretta del Live Non è la D’Urso, Vittorio Sgarbi si sfoga sui social contro la conduttrice: ‘Studia maleducata, ci vediamo in tribunale’

Live non è la D’Urso è tra i programmi più seguiti dai telespettatori Italiani la Domenica in Prima Serata. L’ultima puntata andata in onda lo scorso 23 Febbraio 2020, è stato teatro di una furente lite tra la conduttrice Barbara D’Urso e il celebre Vittorio Sgarbi.

Cosa è successo? Sibillino lo sfogo del Critico che aspetta la presentatrice partenopea in tribunale. Scorpiamo di più.

Duro scontro tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso: cosa è successo

Durante l’ultimo appuntamento del Live, si è parlato di Stella Manente una delle concorrenti de La Pupa e il Secchione che secondo il critico sarebbe stata raccomandata dal Silvio Berlusconi.

Irritata, Barbara D’Urso subito rema contro l’affermazione di Vittorio Sgarbi il quale, risponde a tono asserendo che parlando proprio con lui, anche lei sarebbe stata ‘raccomandata’.

Furente la conduttrice risponde:

‘Ti ha raccomandato anche me? Ma sai quanti calci nel c…lo ti do? Finché si gioca si gioca… dai basta!’

poi Sgarbi risponde all’attacco della D’Urso:

‘PUÒ UNO RACCOMANDARE UNA DONNA O NO? PORCA PUTT**A! SONO C**ZI NOSTRI. I CALCI NEL CU** LI DAI A TUA NONNA’

Dopodichè la presentatrice completamente fuori di se, caccia l’ospite in malo modo, dandogli del ‘cafone’ e minacciandolo di prenderlo a calci nel sedere.

Vittorio Sgarbi, lo sfogo dopo il Live

Dopo la diretta è arrivato immediatamente il video di Sfogo di Vittorio Sgarbi, il quale furioso per quanto accaduto dinanzi a milioni di telespettatori, per le ‘offese’ e le ‘minacce’ subite, ha deciso che porterà Barbara D’Urso dinanzi ad un tribunale:

‘Se non capisci l’italiano, se non hai studiato, se fai trasmissioni senza essere capace di controllarti e vuoi fare quella che moralizza il mondo, io ti denuncio perché tu mi hai dato del cafone’

poi ha aggiunto:

‘Mi hai minacciato di darmi i calci nel c*lo, e io ho semplicemente risposto che rimanevo lì. ‘Vattene via, vattene via’, hai detto. Un ospite non si caccia mai’

e ancora:

‘Impara la buona educazione. La imparerai in tribunale. Ti porterò in tribunale e spiegherai come è possibile trattare così un tuo ospite che ha parlato dicendo la verità’

Ecco il video replica pubblicato dal critico poche ore fa: