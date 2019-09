Barbara D’Urso, brutta tegola ‘Denuncia in arrivo’: una vip infuriata con Pomeriggio 5

Barbara D’Urso e la produzione di Pomeriggio 5 hanno avuto notizia che una vip sta per denunciarli per diffamazione e calunnia. Ecco cosa sta accadendo

Guai in arrivo per Barbara D’Urso: Angela Cavagna ha deciso di denunciare Pomeriggio 5 e l’ex marito Orlando Portento dopo aver visto cosa è stato detto nella puntata di giovedì. Scopriamo come sono andati i fatti.

Barbara D’Urso rischia la denuncia per le parole di un ospite

La conduttrice partenopea Barbara D’Urso non è nuova alle polemiche anche accese che nascono sui divani delle sue seguitissime trasmissioni.

Questa volta è successo a Pomeriggio 5 nella puntata di giovedì 26 settembre ed il tutto è nato dalle parole di uno degli ospiti di Barbara, Orlando Portento che i più ricorderanno come l’inventore del tormentone “triccheeballacche, le cammellate”.

L’intervento dell’autore e personaggio televisivo Portento avrebbe dovuto essere sul tema dei vip in difficoltà economica, una tematica molto sentita ed attuale, anche dopo l’interviste recenti di Enzo Paolo Turchi e Maria Teresa Ruta.

Ad un certo punto però Portento ha iniziato a parlare in termini non molto delicati del suo rapporto con la ex moglie Angela Cavagna affermando che gli avrebbe portato via tutto

“E’ venuta qui due, tre volte a dire ‘mi sono sposata un milionario’ ecc..adesso basta”

E poi continua con insulti pesanti

“E’ sempre con il c**o a bagno tanto che è grassa così..”

dicendo anche che non sarebbe mai stato innamorato della donna che, a suo dire, in televisione mente per guadagno ma che in realtà lo avrebbe privato di tutti i suoi beni

La minaccia di Angela Cavagna sui social

AllaE’ ve ex velina non sono certo sfuggite le parole dette dal marito durante al puntata di Pomeriggio 5 e così su tutte le furie ha postato su Instagram un annuncio choc:

“Angela Cavagna denuncia Orlando Portento, gli autori di Pomeriggio 5 e la conduttrice Barbara D’Urso”

Poi specifica nel dettaglio:

“Dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda nel programma Pomeriggio 5 ho provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali”

Angela Cavagna ce l’ha con tutti per quello che è successo e chiarisce che la denunci è :

“Nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo”

Ad onor del vero sia Barbara D’Urso che gli ospiti in studio hanno anche provato a placare Portento e a difendere Angela

“Non si parla così di una signora”

ma a quanto pare la Cavagna non ha ritenuto che fosse abbastanza e ha pensato di prendersela non solo con l’ex marito ma anche con la trasmissione e la conduttrice.

L’amatissima Barbara non ha ancora risposto magari attende di vedere le evoluzioni per replicare in diretta come è solita fare per chiarire sempre con i suoi telespettatori gli eventi