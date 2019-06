Pomeriggio Cinque, paura per Denis Dosio: aggredito con violenza e bullizzato

Denis Dosio, il nuovo pupillo di Barbara D’Urso è stato aggredito e bullizzato da un branco di ragazzi. Il giovane Denis, ospite negli ultimi giorni nella trasmissione di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque, ha regalato delle performance davvero sensuali alle donne italiane. Spesso e volentieri infatti in diretta televisiva, Denis ha regalato spogliarelli e balletti sensuali che molte telespettatrici italiane hanno apprezzato. Ma a quanto pare le sue ospitate nel programma di Barbara D’Urso non sono piaciute a molti, infatti il ragazzo è stato preso di mira e bullizzato da un gruppo di ragazzi.

Il giovane Denis Dosio, diventato popolare per molti video su Instagram, a quanto pare è stato preso di mira da un gruppo di ragazzini che lo ha chiuso in un bagno bloccandogli le porte, impedendogli di uscire. A svelare il tutto è stato lo stesso Denis Dosio che ha raccontato lo spiacevole episodio su Instagram.

Il giovane infatti ha raccontato che è stato preso di mira da questo branco di ragazzi, che lo avrebbero rinchiuso in un bagno e ripreso tutto con i cellulari, per poi pubblicare il video sui social. Il giovane ha raccontato tutto sul suo profilo personale Instagram, riportando questo:

“Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto. A un certo punto mi sono abbassato e ho visto molta gente, e sapevo che mi stavano bloccando la porta, tanto che ho provato ad aprire e non ce l’ho fatta inizialmente…

…Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’inc….tura e allora ho tirato via la porta”, ha raccontato Denis Dosio ai suoi follower.