Visita in ospedale necessaria, Barbara D’Urso dal medico: la conduttrice rivela il suo problema ai fan

Barbara D’Urso in ospedale per effettuare una visita medica necessaria. La conduttrice del Live Non è la D’Urso condivide sui social il suo problema, le stories preoccupano i fan: ‘Ha subito molti traumi, non potrà farlo’

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate dai telespettatori italiani, i quali la accolgono quotidianamente nella loro casa con il suo Pomeriggio 5 e il Live Non è La D’Urso.

Molto seguita soprattutto sui social dove vanta circa 2 milioni e mezzo di follower, la conduttrice partenopea ama condividere con quella che è la sua seconda famiglia, la sua vita privata e professionale.

Proprio poche ore fa, si è mostrata mentre in ospedale veniva sottoposta ad una visita medica necessaria, condividendo e spiegando ai suoi follower il suo problema. Ecco che cosa è accaduto.

Barbara D’Urso, visita medica necessaria: ‘Ha subito molti traumi’

Come ben sappiamo la Regina di Canale 5 coltiva da ragazza una grande passione quella per la danza classica, che pratica quotidianamente per circa 3 ore al giorno, accostandola ad una particolare dieta, la dieta ‘alcalina’ che le permette di essere sempre in forma.

Poche ore fa si è recata presso il suo medico, accusando un fortissimo dolore alla caviglia destra. Per questa ragione il medico le ha subito effettuato una ecografia, asserendo che Barbara D’Urso ha la classica caviglia da ballerina, la quale ha subito nel corso del tempo molti traumi dovuti ai duri allenamenti, a cui generalmente chi pratica Danza Classica deve assolvere.

Barbara D’Urso ‘non potrà farlo’: l’ammonizione del medico

Il suo medico, in merito alla visita, le ha così riferito che non potrà allenarsi se non con la fasciatura alla caviglia.

Chiaramente oltre ad utilizzare la fasciatura non potrà praticare alcune pose iconiche della danza classica, come il pliés, per non affaticare la caviglia e evitare che ci siano dei peggioramenti.

Tanto l’affetto da parte dei fan che le augurano di potersi mettere in forma al più presto.