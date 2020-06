Barbara D’Urso, con poche rivali all’altezza, sembra destinata a fare da asso pigliatutto nel nuovo palinsesto Mediaset 2020/2021.

È l’anno di Barbara D’Urso? Si, senza dubbio. La solenne regina di Cologno Monzese non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo.

Sebbene il nuovo ciclo stagionale di Canale 5 sia ancora lontano, la conduttrice ha già ufficializzato e garantito la sua presenza all’interno di quattro trasmissioni televisive Mediaset. La sessantaduenne napoletana ha smentito tutti i rumors che insinuavano un ridimensionamento della sua conduzione.

Barbara D’Urso e l’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”

La celeberrima presentatrice del Biscione, asso nella manica del Gruppo Mediaset, riprenderà a settembre con i suoi consueti talk show. Alle pagine del quotidiano Il Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato alcune indiscrezioni inerenti il prossimo palinsesto 2020/2021 di Canale 5:

“Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con ‘Pomeriggio Cinque’, il 13 inizierà ‘Live-Non è la D’Urso’ e ‘Domenica Live’, pronta a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus”

L’esuberante show-woman napoletana, che durante il periodo dell’emergenza sanitaria nazionale ha collezionato un successo dietro l’altro, tornerà in pompa magna senza se e senza ma. Tuttavia la novità più sbalorditiva è quella sulla nuova edizione del Grande Fratello Nip.

Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, andata in onda domenica 31 maggio, la conduttrice ha confermato il gossip che vede Cristiano Malgioglio come prossimo opinionista del reality show:

“Tornerà, Cristiano. Tornerà il nostro GF…”

Barbara D’Urso, che a Mediaset veleggia con picchi di 3 milioni e mezzo di spettatori e del 21% di share, si è quindi garantita ben quattro programmi di punta di Canale 5, Grande Fratello incluso. Inutile camuffare le parole e la realtà: Barbarella è senza dubbio alcuno il re Mida di Cologno. Haters e colleghi se ne facciano una ragione.