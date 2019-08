Barbara D’Urso, il taglio alla testa: la foto pubblicata sui social scatena l’ira degli haters, ecco il motivo

La regina degli ascolti, Barbara D’Urso, è finita nel mirino degli haters per l’ultimo scatto pubblicato sui social, ecco il motivo.

Barbara D’Urso, critiche social

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è senza dubbio quello di Barbara D’Urso. Nel corso della sua brillante carriera, ha condotto numerosi programmi di successo ma negli ultimi anni è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani in tutto il Paese grazie alla sua indubbia bellezza e soprattutto per essere al timone di trasmissioni in grado di regalare al pubblico allegria e non solo. Nel suo programma pomeridiano, Pomeriggio 5, oltre a parlare di gossip vi è un ampio spazio dedicato all’approfondimento dei fatti di cronaca e di tematiche importanti. Anche quest’anno, per Barbara D’Urso è stato un anno ricco di soddisfazioni e di successi ottenendo una serie di record in termini di ascolti.

Seguitissima sui social, la conduttrice napoletana non manca mai di condividere selfie o scatti della sua vita quotidiana per la sua grande famiglia virtuale. Dopo un anno ricco di impegni televisivi, la conduttrice napoletana si sta godendo le sue vacanze estive e, non molte ore fa, ha condiviso su IG un nuovo selfie che è finito nel mirino delle critiche. Per quale motivo?

Il selfie della conduttrice napoletana non piace

Spesso i personaggi del mondo dello spettacolo vengono duramente criticati sui social dai cosiddetti Leoni Da Tastiera che passano il loro tempo a sputare fango su di loro. Nelle ultime ore, il selfie pubblicato dalla conduttrice napoletana è stato duramente criticato da alcuni utenti. Alcuni di questi sostengono, infatti, che lo scopo di Barbara D’Urso non era farsi un semplice selfie ma di mettere in mostra il suo seno prosperoso:

“Diciamo che volevi a 60 anni fare vedere solo le tette …ora capisco”.

Tuttavia, la conduttrice ha spiegato nella didascalia che è alle prime armi con i selfie.