A letto con un noto attore ‘Gli vibrava nelle mutande’: Barbara D’Urso e la confessione bollente

Live Non è la D’Urso, Barbara confessa: “Siamo stati a letto insieme”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Un appuntamento che, come sempre, ha regalato tanto divertimento e spunti di riflessioni su argomenti importanti. Tra gli ospiti in collegamento video anche Fabio Testi che si è lasciato andare in una confessione piccante su Barbara D’Urso: ecco le sue parole.

Barbara D’Urso: confessione piccante in diretta

Una puntata davvero esilarante quella di ieri, domenica 29 marzo. Barbara D’Urso ha avuto come ospite, in collegamento video, Fabio Testi. I due hanno messo in piedi un siparietto che ha inevitabilmente divertito il pubblico a casa. Di cosa si tratta?

Procediamo con ordine. I due si conoscono da tanto tempo e insieme hanno recitato nella famosa serie tv ‘ La Dottoressa Giò‘ vestendo rispettivamente i panni di marito e moglie nella prima stagione. Insieme hanno avuto modo di girare diverse scene d’amore. E proprio in merito alla serie, l’attore si è lasciato andare in una confessione intima:

“Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?”

Immediata la risposta della conduttrice napoletana:

“Io e Fabio Testi siamo stati a letto insieme, è vero!”

Dopo questa confessione, il volto di Pomeriggio 5 ha condiviso con i telespettatori un aneddoto riguardante una scena d’amore con l’attore.

Un aneddoto sulla serie tv

Ma le risate non sono finite qui. Barbara D’Urso ha raccontato un aneddoto riguardante la serie tv di cui entrambi sono stati protagonisti. La conduttrice partenopea ha rivelato che durante una scena d’amore girata nella prima stagione, mentre erano insieme letto, ha avvertito una vibrazione nelle mutande dell’attore. Per evitare di lasciare il suo cellulare sul comodino, l’aveva nascosto proprio lì sotto: