Barbara D’Urso beccata a letto con due uomini: la foto diventa virale

Barbara D’Urso scherza con i suoi follower: la conduttrice si mostra al letto con due fidanzati, il web si scatena

In queste ore, è apparso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto: Barbara D’Urso, come al solito, è ironica e divertente. La foto in questione la ritrae nuda sotto le lenzuola ma non è da sola.

Barbara D’Urso, nuda al letto

L’estate sta per terminare ma Barbara D’Urso sembra prontissima a tornare sul piccolo schermo. A partire dal 7 settembre, andrà nuovamente in onda Pomeriggio 5 mentre dal 13 settembre terrà compagnia il pubblico con Domenica Live. Prima dei suoi impegni televisivi, la conduttrice napoletana si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza ma non perde l’occasione di stupire i suoi fan.

Sul suo account IG spopolano gli scatti che la ritraggono in bikini. Tra gli ultimi pubblicati quelli di lei in piscina che la ritraggono a mezzo busto e con il suo lato A in primo piano: in pochi minuti ha fatto il pieno di like e commenti.

Di recente, è apparso un nuovo post che però ha scatenato reazioni contrastanti da parte del popolo del web.

La conduttrice mostra i suoi due fidanzati

La conduttrice napoletana è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua professionalità ma soprattutto per la sua simpatia ed ironia. Sui social, Barbara D’Urso non perde mai l’occasione di scherzare con i suoi follower.

Di recente, infatti, ha condiviso uno scatto che la ritrae nuda sotto le lenzuola. A letto non è sola ma ci sono anche i suoi amati peluches. Il post è stato accompagnato dalla seguente didascalia che ha scatenato il web:

Two fidanzati is megl che one 😂 #rideresempre #colcuore❤️

C’è anche chi non ha risparmiato le critiche:

“Gli unici che ti cag*no hahahahaha” , “La tua guancia sembra di maiolica” , “Ti sei rifatta anche te si vede benissimo”.

Molti altri hanno apprezzato la foto:

I telespettatori non vedono l’ora di rivederla in tv.