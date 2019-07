Barbara D’Urso protagonista di un siparietto a luci rosse, la conduttrice ci Canale Cinque corteggiata da Filippo Nardi, il commento bollente

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre. La storica conduttrice grazie alla sua bellezza, simpatia e modo di fare è sempre al centro dell’attenzione.

La conduttrice vacanza a Capri

La bella conduttrice di Canale Cinque, che grazie ai suoi fantastici programmi è riuscita ad ottenere tantissimo successo. La conduttrice non si ferma mai, pare infatti che dopo un piccolo weekend a Capri, la conduttrice è tornata più grintosa che mai e già sta lavorando per un nuovo progetto. La D’Urso infatti proprio nelle ultime ore ha pubblicato delle instagram Stories dove ha in cantiere nuovi progetti pronti per il suo amato pubblico.

La D’Urso, piccante su Instagram

Per la conduttrice napoletana, sembra che il tempo non passi mai. Arrivata alla veneranda età di 62 anni, la conduttrice è sempre molto sensuale e sexy, tanto da ricevere diversi apprezzamenti sotto le sue foto di Instagram. La conduttrice infatti, è stata protagonista di un simpatico momento insieme a FIlippo Nardi, ex gieffino, un siparietto che di certo non è passato inosservato agli occhi più attenti del followers. Il commento di Filippo è stato molto piccante nei confronti della conduttrice. La conduttrice infatti ha voluto un consiglio dai suoi fan scrivendo:

. “Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca “ma forse la giacca di pelle è un po’ troppo, che dite?!?”

Il commento di Nardi non è tardato ad arrivare:

“Nuda sotto andrebbe bene secondo me”

Ma a quanto pare non è la prima volta che i due iniziano un battibecco su Instagram, ma ci sarà del tenero tra i due?