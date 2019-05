Barbara D’Urso fidanzata con un Coppi: vittima come la Michelazzo, colpa di Pamela Prati?

Barbara D’Urso come Pamela Prati: ‘Fidanzata con uomo fantasma’. Tutta la verità sulla vicenda, dopo il ‘Prati-Gate’

Questa sera andrà in onda un altra puntata del programma ormai affermato e di successo, condotto dalla Regina Campionessa d’ascolti, Barbara D’Urso, che vedrà tra le ospiti più attese Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati.

In questo contesto, ricordiamo che qualche giorno fa, la nota conduttrice Mediaset, rivelò che come Pamela Prati, per un determinato periodo, ‘era stata fidanzata con un uomo fantasma’, proprio come la Prati con “Mark Caltagirone”.

In che modo Barbara è invischiata in una storia simile a quella di Pamela Prati e Mark Caltagirone? Ecco tutta la verità.

Barbara D’Urso come Pamela Prati: tutta la verità sul fidanzato ‘Coppi’

Riprendendo le dichiarazioni precedenti della conduttrice, Barbara D’Urso, ha poi spiegato a tal proposito, che a sua insaputa, era stato creato un account fake di Facebook, ‘Carmelita Na’, alla quale era stato “attribuito un fidanzato che si chiama Coppi”.

Tutto questo senza che Barbarella sapesse nulla, e dunque, come rivela Fanpage.it, sarebbe stata tutto il tempo all’oscuro dei fatti.

Il Coppi in questione, tra i diversi Uomini ‘Coppi fantasma’, a cui si è fatto riferimento nel corso del ‘Prati-Gate’, sarebbe ‘Danny Coppi’, il quale ovviamente non esiste.

Secondo la ricostruzione di Fanpage.it, la storia risalirebbe a diversi anni fa, quando Danny Coppi, avrebbe intrapreso una ‘relazione fantomatica e virtuale con Barbara D’Urso’, nel corso della quale, la conduttrice partenopea gli avrebbe inviato anche numerose foto ‘private’. Una storia d’amore, un’invenzione, tra due ‘personaggi inesistenti’.

In questo tumulto di profili fasulli e menzogne, Barbara D’Urso, a detta di Pamela Perricciolo e di Eliana Michelazzo, si sarebbe legata tantissimo anche al figlio di Coppi (inesistente), rimasto orfano di madre, e che in questo contesto, la conduttrice, sarebbe diventata molto amica della Michelazzo, moglie a sua volta dell’inesistente Simone Coppi, con il quale avrebbe avuto addirittura, rapporti intimi virtuali.

Un labirinto di bugie, montature e ‘amori fantasma’ che questa sera verranno chiarite da Eliana Michelazzo ospite al ‘Live Non è la D’Urso’, in onda a partire dalle 21.20, su Canale 5. Una puntata da non perdere, che avrà dell’incredibile.