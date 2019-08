Barbara D’Urso in clinica, tra esami del sangue e check-up: la rivelazione della conduttrice sulla sua salute

Siamo abituata a vedere Barbara D’Urso in formissima, ma anche lei è un essere umano e come tale può subire stress, fatiche. Un esame del sangue ha svelato il suo stato di salute

Barbara D’Urso ha voluto sottoporsi ad un accurato check up completo e degli esami del sangue per controllare se era tutto a posto perché, in questi casi, purtroppo la prevenzioni fa la differenza.

Barbara D’Urso ‘Ho fatto gli esami del sangue’

La conduttrice di Pomeriggio cinque Barbara D’Urso ha voluto sottoporsi stamattina a degli specifici esami per controllare se c’era qualche valore da mettere a posto. Non essendo più giovanissima (anche se sembra sempre bella e in formissima) Barbarella deve sottoporsi a controlli puntuali.

Tutti i suoi colleghi si prendono cura della loro salute e dovrebbero farlo in generale tutti gli italiani. Per questo la conduttrice ha voluto postare delle storie in cui racconta cosa ha fatto stamattina: la corsa, gli esami del sangue…insomma, un check up completo per scongiurare qualsiasi malanno e prevenire disturbi e malattia fastidiosi o più serie.

Barbara invita tutti alla prevenzione

Nelle stories su Instagram Barbara D’Urso prova a persuadere i suoi fan convincendoli a fare esami del sangue e controlli periodici. Purtroppo, alcune malattie vanno prese in tempo perché si evitino conseguenze nefaste. Lei è andata in una clinica molto bella, dove opera una sua amica, Lucia Magnani, L’Health Clinic.

Insomma, prendersi cura di se stessi – dentro e fuori- dev’essere un must. Non dovremmo mai dimenticarlo. Un bellissimo messaggio quello di Barbara ovviamente corredato da battute simpatiche e complimenti alla amica per il suo lavoro nella struttura che si occupa di salute e bellezza.

Presto potremmo finalmente ritrovarla in diretta con i suoi seguitissimi programmi, Pomeriggio cinque e Domenica Live: sui social già sta scaldando i motori! Nostalgia del mare e dell’estate, ma lei non è il tipo da rinunciare a ciò che ama di più – dopo i suoi figli- il suo lavoro. Per fortuna Barbara è in piena salute e i suoi fan sono molto contenti.