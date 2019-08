Barbara D’Urso ‘Sfrattata dalla Palombelli’ brutta tegola per la conduttrice: la decisione Mediaset

Barbara D’Urso ‘Sfrattata dalla Palombelli’ brutta tegola per la conduttrice: la decisione...

A breve Barbara D’Urso tornerà sul piccolo schermo con Domenica Live, ma quest’edizione per la famosa conduttrice inizia con un notizia non piacevole

Tra poche settimane l’amatissima Barbara D’Urso, famosissima anche per la fiction La Dottoressa Giò, tornerà a far compagnia ai telespettatori nella fascia pomeridiana di canale 5 con Domenica Live.

Barbara D’Urso cede il posto alla Palombelli

La nuova stagione sulle reti Mediaset sta per partire e mancano pochi giorni al ritorno del tribunale più famoso e seguito dai telespettatori. A partire dal 9 settembre dalle 11, su canale 5, andranno in onda le nuove puntate di Forum timonate da sette anni da Barbara Palombelli.

Il programma però, in attesa che inizi la nuova stagione di Domenica Live, partirà domenica 8 settembre dalle 14 con uno speciale condotto sempre dalla Palombelli chiamato: ‘Forum presenta: il diritto all’identità‘. Con questo programma inatteso Domenica Live slitta di una settimana facendo così partire la nuova stagione il 14 settembre.

Lo speciale condotto dalla bella Barbara Palombelli andrà dunque in onda al posto di Domenica Live in via del tutto eccezionale la settimana prima dell’atteso ritorno della D’Urso.

Anche in questa nuova edizione di Forum le storie affrontate racconteranno di tematiche sociali attuali e argomenti pronti a dividere l’opinione pubblica. Ovviamente oltre a questa edizione speciale tornerà anche Lo Sportello di Forum in onda su rete 4 a partire da lunedì 9 settembre dalle ore 14.

Nel frattempo Barbara D’Urso si prepara a tornare con Pomeriggio 5 dal 9 settembre, per poi approdare con Domenica Live dal 15 settembre alle 17.20 fino ad arrivare in prima serata con la seconda stagione di Live Non è la D’Urso.

Il retroscena sul cambio orario di Domenica Live

Da qualche tempo, tramite social, si stanno diffondendo alcune segnalazioni secondo cui Domenica Live potrebbe cambiare orario. Queste voci insistenti fanno pensare ad un allungamento dell’orario del programma iniziando sempre alle 17.20 ma terminando alle 19.20 e non più alle 18.45. Se questo fosse vero significa che le puntante dei quiz show, condotti ad alternanza tra Gerry Scotti e Paolo Bonolis, verrebbero ridimensionate per lasciare spazio all’informazione del tg5 che inizia come sempre alle 20.

Se le voci fossero fondate come la prenderebbero Bonolis e Gerry Scotti nel dover accorciare il loro programma? Non ci resta che attendere la conferma o la smentita di queste voci nate sui social.