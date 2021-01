La conduttrice di Pomeriggio cinque è da sempre abituata agli imprevisti della diretta ma questo non avrebbe potuto gestirlo in alcun modo.

La amatissima conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, è ritornata a tenere compagnia gli italiani con i suoi programmi e con essi, naturalmente, sono tornati gli imprevisti della diretta.

Una diretta per certi versi disgustosa quella a cui hanno dovuto assistere i poveri telespettatori di Pomeriggio 5. Ciò che è successo ha scioccato in primis la stessa conduttrice.

Barbara D’Urso, l’imprevisto in diretta diventa virale

Purtroppo è il bello e il brutto della diretta: Barbara D’Urso ne è bel consapevole, per questo ha trattato con la sua solita ironia ciò che è accaduto mentre conduceva il suo seguitissimo programma pomeridiano.

Non sono mancati però commenti in rete a ciò che è accaduto: parole da parte del pubblico che lasciano ben intendere quanto sia risultato poco piacevole assistere quel momento di televisione.

«È disgustoso».

La conduttrice ha voluto intervistare un papà che si è improvvisato qualche ora fa ostetrico facendo nascere in auto la sua piccolina. Il lieto evento, conclusosi per fortuna nei migliori dei modi, è avvenuto a Brusasco, in provincia di Torino.

L’intervista interrotta dai bisogni in diretta

Il due genitori sono ovviamente molto felici di poter essere in diretta con Barbara e raccontare l’esperienza molto particolare vissuta senza l’aiuto di personale medico competente. La Dottoressa Giò non poteva lasciarsi scappare un’intervista simile: i due si sono mostrati davanti alle telecamere con la piccola in braccio seduti sul divano della loro abitazione.

La coppia ha sottovalutato una presenza in casa: il gatto. Il cucciolo a 4 zampe, mentre loro spiegano alla conduttrice l’accaduto, sale sulla spalliera del divano e fa i suoi bisognini in diretta. Così durante il racconto emozionante del papà, il pubblico è stato distratto dalla scena tutt’altro che emozionante.

I fan della trasmissione non hanno potuto evitare di condividere l’accaduto sui social. La pagina Trash Italiano ha subito condiviso il video collezionando una caterva di like e commenti.