Barbara D’Urso, auguri a sorpresa in diretta su Rai 1: lei reagisce così

In occasione del sessantatreesimo compleanno di Barbara D’Urso, i co-conduttori de “La Vita in diretta” hanno speso parole al miele per celebrare il compleanno della collega.

Poche frasi, ma non di circostanza, secondo lo stile inconfondibile di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. In occasione del 63esimo compleanno di Barbara D’Urso, i conduttori de La Vita in diretta si sono mobilitati direttamente dal talk pomeridiano di casa Rai.

La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri a Barbara D’Urso

La regina di Cologno Monzese ha ricevuto gli auguri per le sue 63 primavere nientepopodimeno che dai suoi competitor di Rai Uno: Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I due presentatori de La Vita in diretta si sono uniti in coro per porgere, chiaramente a distanza, i loro sentiti auguri di compleanno:

“Dobbiamo fare gli auguri a Barbara D’Urso, che è il suo compleanno! …Auguri Barbara, buon compleanno!”

Un augurio stringato ma coinciso, formale ma non banale. Un gesto inaspettato che ha indubbiamente spiazzato milioni telespettatori di Rai Uno, consapevoli della rivalità che da tempi immemori intercorre tra Rai e Mediaset.

Barbara D’Urso ringrazia Lorella Cuccarini a Alberto Matano in diretta

Sorpresa ed emozionata dagli auguri inaspettati, la neo 63enne ha provveduto a ringraziare la Cuccarini e Matano nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, trasmessa giovedì 7 maggio:

“Stanno scrivendo che Lorella Cuccarini e Alberto Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta… Con Lorella ci siamo sentite in privato, è stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l’ho ringraziata. Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”

Barbara D’Urso, visibilmente sbalordita dagli auguri dei suoi rivali televisivi, ha esternato gratitudine e riconoscenza. Auguri del tutto inattesi per la regina Mediaset, che le hanno svoltato la giornata, facendole concludere la puntata di Pomeriggio 5 con un sorriso a trentadue denti.