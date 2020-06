Scampato pericolo per la regina di Canale 5. Domenica 21 giugno la puntata di Live Non è la D’Urso non salterà. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice, colpita da una grave ustione alla mano.

Raramente Barbara D’Urso salta un giorno di lavoro. Durante la prossima puntata di Live Non è la D’Urso, che si terrà domenica 21 giugno, sentiremo la sua squillante voce in prima serata.

Barbara D’Urso vittima di un incidente domestico

La veterana di Canale 5 si è recentemente procurata un’ustione di secondo grado alla mano destra. Un incidente domestico che è stato risolto per il meglio con tempestive medicazioni e opportune fasciature.

Stando a quanto emerso dai principali siti di tv e gossip, la regina di Cologno Monzese non salterà il suo impegno televisivo a causa dell’ustione alla mano. La grande paura è passata e la puntata di domani andrà in onda come di consueto.

Sebbene siano state ore di grande apprensione per i fan della conduttrice, fonti attendibili hanno riportato che la sessantatreenne napoletana sarà ugualmente presente nello studio di Live Non è la D’Urso, poiché il recente infortunio alla mano non rappresenta un problema.

In merito alla sua ustione alla mano, Barbara D’Urso ha così dichiarato:

“La cosa più fastidiosa non è il dolore che riesco a tenere sotto controllo con gli antidolorifici, ma è che questa medicazione che è stata fatta da un medico del centro ustionati, la può togliere solamente lui lunedì sera”

Live Non è la D’Urso, nessuna variazione per la puntata di domenica 21 giugno

L’ironia della sorte ha voluto che, a distanza di poche settimane, Barbara D’Urso e Mara Venier fossero entrambe vittime di un infortunio. È veramente l’ironia della sorte, pura ironia della sorte? Oppure trattasi di un enorme flusso di “gufate” reciproche?

Per la D’Urso, in ogni caso, nulla si ferma. Stacanovista incallita, tanto quanto la Venier, lavora pure nei fine settimana e in condizioni di salute non ottimali. Malgrado l’incidente domestico, riesce a portare avanti i suoi improrogabili impegni televisivi.