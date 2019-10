Barbara D’Urso in clinica, controllo del sangue: ‘Devo stare sempre sotto controllo’

Barbara D’Urso in ambulatorio clinico per affettuare le analisi del sangue. Il controllo necessario : ‘Sempre sotto controllo’

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, che ogni giorno si sintonizza su Canale 5 attendendo con ansia il suo talk show quotidiano, Pomeriggio Cinque.

Questa mattina, la regina di canale Cinque, ha preoccupato i fan con alcune Stories che la vedono in un ambulatorio clinico per effettuare delle analisi del sangue. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso, le analisi del sangue necessarie

Poche ore fa, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo social, alcune Stories, che la mostrano in procinto di effettuare le analisi del sangue.

Nelle Stories mostra il suo braccia e il tavolino su cui l’infermiere di turno ha appoggiato l’occorrente. Di sottofondo, la voce della nostra Carmelita D’Urso la quale racconta di essere li per alcune analisi del sangue che lei effettua periodicamente, per la prevenzione, si sottintende chiaramente di disturbi o malattie.

I fan si sono pero preoccupati. Che la nostra amata conduttrice dietro la sua allegria possa nasconderci qualcosa?

La D’Urso e l’importanza della prevenzione

In una vecchia intervista la conduttrice di Pomeriggio Cinque spiego che i suoi segreti per mantenersi in forma e in salute sono innanzitutto mantenere un’alimentazione sana e fare attività motoria.

Inoltre è da sempre una testimonial della prevenzione, e per questa ragione effettua periodicamente un check-up di base periodico:

‘Faccio la mammografia ogni due anni, come mi ha consigliato il ginecologo, e non trascuro il pap-test, anche questo ogni due o tre anni’

Un ottimo esempio per i suoi telespettatori che quotidianamente la seguono, perché spesso come fa notare non sempre si ha questa cura di effettuare controlli per la prevenzione nonostante viviamo in un secolo dove i mali anche incurabili sono all’ordine del giorno.