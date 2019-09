‘Mi ha oscurato, manovra anche la stampa’ Barbara D’Urso attaccata dall’ex vincitore del Grande fratello

Barbara D’Urso attaccata dall’ex vincitore del Grande Fratello Alberto Mezzetti:” Barbara mi ha fatto fuori dalla Tv” ecco cosa è successo

L’ex concorrente del Grande Fratello, Alberto Mezzetti vincitore della 15° edizione della casa più spiata d’Italia, ha attaccato sui social, la conduttrice Barbara D’Urso.

Alberto attacca Barbara D’Urso

L’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di dare sfogo alla sua rabbia su Instagram parlando di quello che secondo lui, Barbara D’Urso ha architettato contro di lui. L’ex vincitore del GF, ha infatti attaccato la regina della Mediaset pubblicamente accusandola di averlo fatto fuori dalla televisione italiana, senza spiegare il reale motivo di tale accusa.

Alberto infatti, punta il dito contro la conduttrice proprio quando, Barbara nella puntata di Pomeriggio Cinque, si accinge a fare gli auguri all’ex concorrente del Grande Fratello Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini. Il giovane infatti, è stato scelto per la nuova edizione del Grande Fratello Spagnolo e la stessa Barbara ha voluto fare gli auguri al giovane per la sua nuova esperienza.

Alberto Mezzetti: ” Mi ha fatto fuori”

Il giovane infatti, indispettito dalle parole della D’Urso ha cosi deciso di pubblicare una serie di Instagram Stories, in cui ha attaccato la conduttrice:

“Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara d’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo, ha oscurato ogni mia esperienza. Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessun, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto”

L’ex vincitore sembra essere molto arrabbiato con la conduttrice, ma non ha mai spiegato il reale motivo di tale rabbia. Il giovane infatti, non si spiega ancora per quale assurda motivazione è stato oscurato dalla televisione italiana. Pare infatti che le accuse da parte del giovane, siano proprio queste; Alberto, punta il dito contro la D’Urso accusandola di aver bloccato lei le sue uscite nel mondo dello spettacolo, ma in realtà Alberto non spiega perché la D’Urso ce l’ha con lui. Quale sarà il vero motivo?