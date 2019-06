Barbara D’Urso ha voluto dire addio sui social ad una fetta importante della sua vita, con delle parole che hanno commosso tutti i fan

Barbara D’Urso in serata ha voluto dire addio, salutare a modo suo, un grande amore. Un artista che ha saputo strapparci sorrisi ma anche tante lacrime con la sua morte improvvisa.

Barbara D’Urso ricorda Massimo Troisi

Da buona napoletana anche per lei Massimo Troisi ha rappresentato tanto nel panorama artistico e non solo. Barbara ha avuto la fortuna di conoscerlo e di diventargli amica. Al tempo, infatti, lei era sposata con Mauro Berardi, suo ex marito. E’ proprio da lui che Barbara ha avuto i suoi due bellissimi e bravissimi figli.

La conduttrice di Pomeriggio cinque e Live non è la D’Urso ha voluto ricordare il rapporto che la legava a Massimo con un post davvero molto commovente.

Barbara e l’addio a Massimo

Ieri la Rai ha dedicato uno speciale a Massimo Troisi e alla sua grandezza artistica mostrando alcuni stralci dei suoi fuori onda, dei programmi e dei film che aveva cominciato a fare avendo un enorme successo.

Massimo è sempre nel cuore non solo nei napoletani, ma di tutti gli italiani che hanno imparato a volergli bene attraverso le sue battute e i suoi modi timidi e allo stesso tempo particolari. Barbara ha pubblicato una foto molto vecchia che ritrae insieme il suo ex, Massimo Troisi e Roberto Benigni spiegando che era una foto data dal fatto che il suo ex proprio al tempo lavorava con l’artista ad alcuni dei film più celebri entrati nel cuore di tutti.

Barbara ha mostrato così il suo lato più nostalgico e tenero. Una foto che ovviamente ha fatto subito il pieno di like e commenti. Ecco lo scatto che ha condiviso col web.