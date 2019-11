Barbara D’Urso si piega, l’abito di solleva troppo: incidente bollente a poche ore da Domenica Live

Barbara D’Urso, incidente bollente a poche ore da Domenica Live: l’abito che indossa è troppo corto e lascia poco spazio all’immaginazione

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Domenica Live, programma campione di ascolti condotto da Barbara D’Urso. Come ogni domenica, la padrona di casa accoglie in studio tantissimi ospiti. La conduttrice napoletana, a poche ore dalla messa in onda della trasmissione, ha deciso di stupire tutti con uno scatto pubblicato sul suo account Instagram. Per quale motivo? Per la serata di ieri ha deciso di indossare un bellissimo abito particolarmente corto che ha mandato in delirio il web.

Barbara D’Urso abito corto

Tra poche ore andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica Live. In studio, Barbara D’Urso è pronta ad accogliere anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Kikò Nalli che avrà modo di fare luce sul presunto flirt tra Ambra e Gaetano Arena. Ma prima di tornare sotto i riflettori, la conduttrice napoletana si è concessa una serata libera.

Non molte ore fa, infatti, la D’Urso ha condiviso su Instagram una foto che ha incantato i suoi seguaci. Il motivo è semplice: la conduttrice napoletana ha condiviso con i follower l’outfit scelto per la sua serata che ha lasciato tutti a bocca aperta.

I follower ipnotizzati dalla sua bellezza

Il volto di Domenica Live è molto attiva sui social e non manca mai di condividere momenti della sua vita quotidiana con i suoi fan. Come spesso accade, Barbara D’Urso ha deciso di mostrare su IG il suo outfif.

Nel dettaglio, la conduttrice napoletana ha scattato una foto allo specchio con indossa un abito bianco adornato con rose e piume. Ma l’attenzione dei seguaci è stata catturata proprio dall’abito decisamente corto :quando la conduttrice si siede mostra più del dovuto. Ecco la foto che ha infiammato il popolo del web: