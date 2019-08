Barbara De Rossi in ospedale nel reparto oncologia a Firenze: una visita inaspettata da parte dell’attrice

Barbara De Rossi in ospedale nel reparto oncologia a Firenze: una visita...

Barbara De Rossi è una delle attrici italiani più amate. Poche ore fa si è recata all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze nel reparto oncologia

Barbara De Rossi, attrice italiana particolarmente stimata per la sua brillante carriera cinematografica e televisiva da tempo residente a Firenze, ha fatto visita al reparto di oncologia dell‘Ospedale Santa Maria Annunziata, le cui attività sono coordinate dalla dott.ssa Luisa Fioretto.

Barbara De Rossi all’ospedale Santa Maria Annunziata

La bella Barbara De Rossi è una delle poche, in Italia, che davvero si occupa del sociale ed è particolarmente impegnata in temi che concernono le fragilità ( e, in special modo, quelle femminili ): basti pensare alla passione e alla totale dedizione con la quale conduce il programma “Amore criminale“.

In questo programma, infatti, vengono raccontate storie di donne che vivono veri e propri drammi con fidanzati/mariti psicopatici e violenti. Alcune, addirittura, sono andate incontro alla morte a causa di questi incontri fatali. Quindi, Barbara non è riuscita a fare a meno di entrare in contatto con un’altra realtà piena di fragilità.

Barbara si è quindi “introdotta” nel reparto di oncologia dell’Osma per saggiare di persona tutto l’impegno e la forza con cui i professionisti si occupano dei pazienti e con cui i pazienti affrontano il terribile mostro che li affligge.

La De Rossi e la sorpresa in ospedale

I malati oncologici sono stati particolarmente incuriositi dalla sua presenza e si sono sciolti in abbracci affettuosi con lei e in domande sui suoi progetti futuri, su chi interpreterà in futuro, se una mamma, una figlia, una moglie.

L’Ospedale Santa Maria Annunziata è diretto dal dottor Roberto Biagini e viene considerato un vero e proprio luogo di progresso scientifico e di iniziative culturali, artistiche e dello spettacolo.

Insomma, un incontro davvero speciale quello avvenuto poco fa tra Barbara e i pazienti del reparto di Oncologia!