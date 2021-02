Barbara d’Urso non ci sta: ferma la diretta e lo massacra “Basta false voci” – VIDEO

La conduttrice ha interrotto la diretta di Pomeriggio Cinque e ha fatto una sfuriata che ha lasciato esterrefatto il pubblico.

Barbara d’Urso come non l’avete mai vista. Per sua stessa ammissione, è la prima volta che la conduttrice reagisce in questo modo in diretta tv.

Barbarella ha parlato di un suo fatto personale davanti a milioni di telespettatori, con la speranza che le voci, a suo dire, false possano cessare.

Il VIP sputa il rospo: “Ho tradito mia moglie con Barbara d’Urso”

Poche ore fa, vi avevamo parlato delle incredibili ammissioni di un noto personaggio dello spettacolo italiano.

Si trattava del cantante e conduttore Memo Remigi, che aveva dichiarato in varie interviste di aver tradito la moglie, ormai defunta, con Barbara d’Urso.

La relazione tra i due, avvenuta più di 40 anni fa, è stata sicuramente vera, ma, secondo Carmelita, la rivelazione del tradimento sarebbe clamorosamente falsa.

Il video della sfuriata di Barbara d’Urso

La conduttrice di Mediaset, dopo aver letto vari articoli al riguardo, ha voluto interrompere la diretta di Pomeriggio Cinque per fare una precisazione.

Barbara d’Urso ha chiarito di aver pagato il bilocale, in cui viveva con Memo Remigi, con i suoi soldi e di aver avuto una relazione seria con lui.

Ha poi aggiunto di non aver mai fatto da terzo incomodo alla coppia o di essere stata la causa della loro separazione, che sarebbe avvenuta prima.

“Nella mia vita, non ho mai avuto una relazione, né di un minuto né di un giorno né di quattro anni, come quella volta, con un uomo che aveva una moglie che lo aspettava a casa.”

Barbara non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e ha voluto chiarire la sua posizione, tra gli applausi degli opinionisti presenti in studio.