Barbara D’Urso si spoglia e le esce: ‘Oggi ho caldo’

Lo scatto di Barbara D’Urso in costume fa il pieno di like e conquista tutti sul web, l’abbigliamento è bollente.

La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso sconvolge i fan con uno scatto provocante che mette il seno in evidenza.

Barbara D’Urso provoca i fan con una foto in costume

C’è maltempo in gran parte d’Italia, ma a casa D’Urso continua a regnare il sole.

Nell’unico giorno libero per Barbara, il sabato, quello in cui non vanno in onda le sue trasmissioni di successo, in onda su Canale 5, la donna posta una foto che colpisce nel segno i fan.

Poche ore fa, su Instagram, infatti, è comparso uno scatto a dir poco provocante e seducente, che ritrae Barbara D’Urso con una mise estiva.

La donna, infatti, indossa un costume da bagno a fiori e fa un tuffo in piscina, godendosi il sole nella sua tenuta.

Lo scatto ha riscosso enorme successo tra i suoi fan, che le hanno lasciato tanti commenti di stima e di affetti.

Due pezzi e seno in evidenza, Barbara D’Urso ha caldo e alza la temperatura

La celebre conduttrice tv ha caricato la sua foto, che sapeva che avrebbe attirato l’attenzione di tutti.

Nello scatto si legge:

“Oggi ho caldo..💋#colcuore❤️”

e si vede la mano piazzata proprio sul cuore di Barbara, a indicare quanto tenga ai fan che le sono affezionati da sempre e la seguono in tutti i suoi progetti.

Ciò che colpisce della foto, però, è in primo luogo il suo meraviglioso décolleté, prosperoso al punto giusto, messo in evidenza dal costume scollato.

La donna è sempre un passo avanti a tutti e anticipa l’estate o non se ne dimentica, con uno scatto che rimarrà sicuramente nella memoria dei suoi followers.