Chi è Barbara Cola? Età, figli, marito e curiosità sull’ex di Ora o mai più a Tale quale show

La nota cantante e attrice teatrale di successo è tra i concorrenti di Tale e Quale Show, scopriamo di più su di lei

Dopo l’esperienza di “Ora o mai più”, che le ha consentito di ottenere grande notorietà, Barbara Cola si lancia nell’esperienza di Tale e Quale Show, conosciamola meglio!

Chi è Barbara Cola

Nasce a Bologna, l’8 febbraio del 1970, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Si appassiona alla musica in tenera età e a 15 anni inizia a cantare e a comporre i primi brani. Oltre al canto, studia anche pianoforte e recitazione.

Nel 1990 ha un’esperienza come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich. Partecipa a “Primofestival” di Castrocaro 1992 con il brano “Tutto il bene del mondo”, canzone che le consente di arrivare in finale su Rai 1.

Nel 1992 incontra Gianni Morandi, con cui partecipa al Festival di Sanremo, nel 1995, con il brano “In amore”, piazzandosi al secondo posto.

Successivamente, l’artista pubblica due album come solista: “Barbara Cola” del 1995, che contiene anche il brano “In amore”, e “Il tempo di guardare le stelle” del 1996.

Oltre che al mondo della musica, si dedica anche alla recitazione, lavorando come attrice teatrale. Nel Febbraio 2012, viene scelta dal coreografo di fama internazionale Giuliano Peparini e da David Zard per interpretare Lady Capuleti nel musical Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo.

Impersonerà tale ruolo fino al 2016, dopo di che, nel gennaio del 2019, parteciperà come concorrente della trasmissione “Ora o mai più”, che le consentirà di ottenere grande notorietà.

Nel 2020, la donna è tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show!

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative alla vita privata di Barbara Cola, che è sempre stata una professionista riservata.

Di lei è noto che non sia sposata e che non abbia dei figli, mentre non è chiaro se abbia una relazione sentimentale in corso o se sia single.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da quasi 3 mila followers e dove condivide spesso scatti della sua vita quotidiana.