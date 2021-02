Barbara Chiappini, ecco che fine ha fatto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Vi ricordate Barbara Chiappini? La sensualissima showgirl che ha raggiunto l’apice del successo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

Ora ha cambiato completamente la sua vita, guardate com’è diventata!

Barbara Chiappini è una showgirl, diventata nota in tv nel 1993, quando vince il titolo di Miss Mondo fotogenia al concorso di bellezza Miss Mondo.

Successivamente diventa valletta e co-conduttrice a Buona Domenica e Domenica In.

Nel 2003 prende parte al reality show L’isola dei Famosi e nel frattempo posa per alcuni calendari.

Oggi, Barbara Chiappini è impegnata, assieme alla sua famiglia, con la coltivazione di frutti di bosco.

Si tratta di un impiego alquanto inusuale per un personaggio tra i più amati dello spettacolo italiano.

Nonostante la passione per la coltivazione, la Chiappini non ha chiuso definitivamente la porta alle eventuali proposte relative al mondo dello spettacolo che potrebbero arrivarle:

“Se mi fanno offerte poco impegnative, non dico di no. Ad esempio, mi hanno chiamato per fare da testimonial per un’azienda che produce biancheria per la casa e a metà agosto condurrò degli eventi in giro per l’Italia.”